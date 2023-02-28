從當兵到當阿公…蚯蚓慢慢爬滿雙腿　微創手術助他解幾十年困擾

▲陳姓患者靜脈曲張情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

60歲陳姓男子從年輕當兵時，便感到腳有靜脈曲張問題，幾十年來已惡化到雙腿明顯出現一條條如同蚯蚓般浮腫、彎曲；起初有穿彈性襪稍做改善，但漸漸地經常感到痛癢，還有色素沉澱、潰瘍等症狀，就醫後接受微創手術，傷口僅有1公分，移除病變靜脈血管，術後明顯感到雙腿的改善，解決長年困擾。

衛福部整形外科醫師呂明川指出，靜脈曲張簡單解釋即為下肢靜脈血液無法有效回流到心臟，出現不正常擴張，導致靜脈越來越鼓脹，其中血液多是缺氧血，等於整雙腳泡在缺氧血裡；而許多人覺得靜脈曲張只是不美觀，但不儘早處理，除了腿部冒青筋，還可能會腫痛、腿麻、半夜腿抽筋、皮膚色素沉澱、傷口潰爛不易復原等症狀，嚴重甚至併發肺栓塞而危及生命。

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▲▼男子飽受靜脈曲張之苦幾十年，醫師以微創手術改善長年困擾。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

呂明川與陳姓患者經評估與討論後，為他安排微創手術，僅使用2個1公分的小傷口，清除表淺的發炎異常之靜脈，復發機會低，住院2天1夜後即可返家休養；陳男2個月後回診，靜脈曲張狀況明顯改善，現在走路輕盈，也表示不應該忍耐這麼久，早知道就早點接受治療，儘快解決痛苦。

院方表示，近年來靜脈曲張的治療有多種方法，包括雷射治療、RF射頻治療、硬化劑注射及手術治療，其中內視鏡微創手術具傷口小、恢復快、安全性高、復發機率低以及恢復較快等優勢；有靜脈曲張困擾的患者，應儘快至醫院接受診斷、治療，別讓問題拖延、惡化，在與醫師討論後選擇適合自己的治療方式，來改善靜脈曲張並且避免後遺症的發生。