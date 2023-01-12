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男大腸癌肝轉移想放棄治療　微創暨同步切除術讓他1周回家休養

▲南投醫院醫師廖師賢進行微創手術和門診，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院醫師廖師賢進行微創手術和門診，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

年屆8旬的黃姓老翁因為出現貧血、大便帶血、排便型態改變等症狀而就醫，經檢查發現乙狀結腸及肝臟皆有腫瘤，為大腸癌第四期合併肝轉移，黃翁與家屬認為已屬末期，加上年歲已高，原打算放棄治療；經衛福部南投醫院外科醫師廖師賢分析說明後，黃翁決定接受微創腹腔鏡肝臟及大腸腫瘤同步切除術，恢復良好，現已返家休養，之後將再接續安排標靶治療。

廖師賢指出，腸道血液會經肝門靜脈流入肝臟，大腸癌細胞也會藉此轉移至肝臟，因此大腸癌肝轉移的機率很高，但若病患情況符合手術條件，仍會以手術治療為主要選擇；即使狀況不允許，也有化療、標靶治療、放療等多種治療方式可安排，並獲得不錯的治療效果，他建議患者不要輕易放棄，接受治療後仍有機會能夠擁有良好的生活品質。

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▲南投醫院醫師廖師賢進行微創手術和門診，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

廖師賢表示，為黃翁安排的是腹腔鏡左側肝區域切除術及乙狀結腸腫瘤切除術，以較少、較小的傷口來處置病灶，並以同步手術讓患者不用分多次手術處理、縮短住院時間，也減少再次接受全身麻醉的風險，黃翁在術後不到一週即出院返家休養。

院方表示，同步手術需要接受嚴謹評估，醫院的能力、醫師的技術、病人本身狀況及腫瘤的大小、位置皆會影響手術評估與決定；南投醫院醫療技術逐年上升，可依據病灶數量、大小、部位的不同採取適當的治療方法，並由多專科團隊合作聯手安排如手術治療、射頻燒灼、化療、放療及免疫細胞療法等，打造個別化的治療方法，也提供病人更多的治療選擇。

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