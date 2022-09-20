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34歲工程師半夜抽筋、狂流組織液　不看醫生下場「雙腳變樹皮」

▲小維術前右腳最為腫脹(圖左)，右腳先接受手術後，腿圍減少10公分(圖右)。（圖／張智豪醫師提供）

▲小維術前右腳腫脹、皮膚乾燥(圖左)，右腳先接受手術後，腿圍減少10公分(圖右)。（圖／張智豪醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名34歲工程師小維，因工作長期久站、久坐引起慢性靜脈疾病，皮膚色素沉澱就像穿著黑色襪子，不僅雙腳腫脹、時常感覺搔癢，晚上睡覺時還常抽筋，後期腳部傷口也不斷滲溢難癒合，整隻腳就像「樹皮」，小維接受手術後，2個星期內小腿肚消腫10公分，傷口也不再滲液，讓他開心直呼生活品質變好了。

據資料指出，全世界人口有慢性靜脈疾病者站60-80%，前期靜脈曲張佔慢性靜脈疾病的25%；後期靜脈功能不全，出現水腫、腿部脹疼、皮膚色素沉澱、傷口反覆癒合等佔慢性靜脈疾病5%；出現復發性靜脈潰瘍則佔慢性靜脈疾病2-3%。

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▲義大癌治療醫院整形外科主任張智豪。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大癌治療醫院整形外科主任張智豪。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的義大癌治療醫院整形外科主任張智豪表示，慢性靜脈疾病發生原因有遺傳、長期站立、勞動，尤其年輕男性大部分為遺傳造成，年紀輕輕容易因慢性靜脈疾病引起的靜脈高壓而造成小腿皮膚長期發炎的色素沈澱，晚上睡覺時易有發炎引起的搔癢感產生不寧腿症候群而產生睡眠障礙，到末期產生難治癒的困難傷口，久而久之，皮膚因反覆發炎甚至演變為橡樹皮一樣的外觀，不僅搔癢難耐，皮膚易因乾癢而破損。

▲小維接受手術後，小腿肚腿圍至少減少10公分也改善下肢色素沉澱，醫師恭喜他找回生活品質。（圖／記者許宥孺攝）

▲小維接受手術後，小腿肚腿圍至少減少10公分也改善下肢色素沉澱，醫師恭喜他找回生活品質。（圖／記者許宥孺攝）

小維今日受邀出席記者會，分享求診心路歷程。小維說，因工作常須久站、久坐，他發現小腿有水腫問題，起初以為只是輕微的靜脈曲張，他就不以為意。去年開始，小腿慢慢出現色素沉澱，睡覺時常會抽筋，常常都睡不好，有次出去玩，發現小腿血管浮出來，直接破裂滲液，但他因為工作繁忙都不在意，結果組織液反覆滲出，身邊親友都建議他快看醫生，但他還是「蠻皮」講不聽，直到嚴重影響睡眠品質，才輾轉找上張醫師，確認是淋巴水腫，並接受開刀手術。

「騎車騎不遠，腳就感到僵硬，還要停在半路休息。」靜脈疾病讓小維的生活感到十分困擾，腳上潰瘍的傷口，即使腳有包紮敷料，但組織液還是會滲出，小維忙著上班還得擔心腳濕掉，一天就要換3-4次，所幸接受顯微手術後，傷口1個禮拜就癒合，小腿消腫約10公分，讓他開心直呼：「不用擔心工作傷口復發，睡眠品質也變好了！」

▲▼小維患慢性靜脈疾病，下肢就像穿著黑襪子，經手術後已明顯改善。（圖／記者許宥孺攝）

▲小維患慢性靜脈疾病，下肢就像穿著黑襪子，經手術後已明顯改善。（圖／記者許宥孺攝）

張智豪表示，利用超顯微淋巴管靜脈吻合術，將淋巴管嫁接於還有正常瓣膜的靜脈幫助引流淋巴液，可有效地控制淋巴漏狀態，使傷口環境不再滲濕，已達傷口乾燥，淋巴循環恢復正常，病人皮膚發炎問題可達到大幅緩解，張醫師發現，在接受過超顯微淋巴管靜脈吻合術的病患，不僅傷口平均在6-10週內癒合完全，一年內復發率小於5%。

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