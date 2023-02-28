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成人展賣2萬6千元套票！「9大福利曝」他傻眼：誰買得下手

▲▼TAE台灣成人展30位AV女優到場。（圖／記者張一中攝）

▲2019年TAE台灣成人展有30位AV女優到場。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

第9屆「TAE台灣成人博覽會」日前公布售票資訊，引發老司機議論！有網友貼出一組「超派玩家卡」套票價格截圖，只見內容包括三日優先入場資格、體驗祭餐會、開幕握手會保障名額、送寫真卡女神卡等等，要價2萬6千元，讓原PO直搖頭，「有人買得下手嗎？」貼文引發議論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「成人展2萬6的套餐是超級暴利嗎？」分享「超派玩家卡」的套票組合，可以看到2萬6千元共有9項福利，「1.三日優先入場資格」、「2.體驗祭餐會（報名後通知）」、「3.開幕握手會保障名額」、「4.生寫真隨機送 *2張」、「5.女神卡隨機送 *1張」、「6.VIP專屬4位代言女神同框合照 *1張」、「7.女神簽名板 *1張（大會代言人全包）」、「8.大舞台遊戲7場全包 (女優場限定）」、「9.硬漢4U (以下四種全包)『窺ME、官人我還要、總裁累了嗎、情慾拷問室』各1次」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲成人展一組套票價格引起熱論。（圖／翻攝自PTT）

內容讓原PO直呼，「這樣套餐組合賣你2萬6，到底怎麼可以貴成這樣？」好奇有沒有人買得下去？就有網友也傻眼，「無法色色，太盤」、「笑死！還不能本番」、「錢拿著，改去飛田新地2萬日幣就能色色」、「2萬6都可以色色半天了」、「拍拍照也不能做啥，2600差不多吧？」

不過，也有人表示，「鐵粉就算五萬也會買」、「看對象是誰吧？當紅AV女優就划算啊」、「女孩看演唱會7-8000元，男生追成人展，各種近距離爽，這價格差不多呀」、「要看是派誰吧？真的AV明星不貴，追星的概念，如果是派一些名字都不知道的就很盤」、「主要是可以跟AV女星貼身接觸吧？」

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