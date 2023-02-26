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妹子開「5不擇偶條件」喊標準低！他愣：沒這種人…曝殘酷現實

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲女性好友開出的擇偶條件讓他很震驚。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

未婚男女總希望能找到一個符合自己「期待」的另一半，然後相知相惜攜手到老，一名網友表示，看到有女生開出「5不」擇偶條件，不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲，讓他很震驚，認為這樣的男人超無聊，貼文一出，引起網友熱議。

有網友在PTT發文，聽到身邊女性朋友開出擇偶條件，不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲，女性好友認為這樣的標準很低，但他卻搖頭，「那這個男人活在世界上不會很無聊嗎？他還算是個男人嗎？」接著又問「有沒有女生開徵友都徵草食男，但實際愛上的，都是又菸又酒又賭又嫖的八卦？」

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貼文一出，多數網友認為這樣的條件太難，「不賭也有點難 ，大樂透和運動彩券也算是賭」、「買股票都算賭了」、「完全不酒女生也未必喜歡，現在一堆女生自己也喜歡小酌紅酒、調酒，男友不喝沒情趣」、「同事聚餐很難不喝」、「不課金可以，但要讓人家買遊戲啊」、「要求別人不課金的女人，是不是也不該買包包啊」。

還有網友表示，通常這樣的男生，女生都沒興趣，「現在這種男人大概還會被女人嫌太無聊」、「這些條件都符合的人，個性跟長相應該很難是女生喜歡的類型」、「這種肯定沒人要」、「不難，但是還是收到一堆好人卡」、「通常這種都單身狗，像我」。

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