蛋蛋的哀傷！壽喜燒吃到飽「每人限1顆蛋」　老饕崩潰：靈魂沒了

▲店家推出缺蛋公告。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

國內近來再鬧蛋荒，供不應求導致蛋價上漲，許多賣場祭出限購令，一名網友日前到壽喜燒吃到飽餐廳用餐，店家在門口貼出「缺蛋公告」，一人只限供應一顆雞蛋，無法加點，請顧客見諒，讓原PO崩潰直呼「壽喜燒沒有蛋怎麼吃？」不少老饕也狂點頭，「雞蛋是壽喜燒的靈魂欸」。

原PO在PTT發文，「吃到飽雞蛋每人只提供一顆」，到壽喜燒吃到飽餐廳用餐，看到店家貼出「蛋蛋的哀傷」公告，因為國內市場雞蛋產量銳減，為了保證每一位客人都可以吃到雞蛋，因為每人「限量一顆，無法加點」。

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原PO傻眼表示，「想加購直接拒絕說不單賣，政府不是說不缺蛋嗎？壽喜燒沒加蛋是要怎吃啦，有沒有卦？」

▲國內近期蛋價上漲，加上缺蛋問題延燒，引發民怨。（圖／記者楊惠琪攝）

貼文一出，老饕崩潰表示，「沒蛋液沾還能叫壽喜燒嗎」、「壽喜燒沒有雞蛋根本沒有吃的必要」、「哇靠，只能沾一顆吃屁阿」、「我吃壽喜燒大概需要2顆，所以要自己帶1顆的意思嗎」、「對壽喜燒來說雞蛋是醬汁，應該每人限3顆才合理，限1顆一下就沾完了」、「雞蛋是靈魂欸，沒蛋怎麼吃」。

另外，也有網友表示，「關鍵字『缺蛋』該出征了吧」、「造謠該抵制了吧」、「至少每個人都有蛋可吃，怎能說缺蛋」、「還可以提供蛋，就是沒缺阿」、「菜市場明明就一堆蛋，成本才提高一點就不想維持供餐水準喔」、「政府說沒缺蛋，那就是店家的問題」、「死忠教徒要出征了」。