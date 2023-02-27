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尿道炎拒愛愛！男友暴怒「哪這麼巧」　提過分2要求：不差這幾天

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO尿道發炎，拒絕男友的愛愛邀約。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶感情甜蜜，難免會想要有肌膚之親，不過如果身體不舒服，就應該多休息，一名女網友表示，因為工作關係憋尿，導致尿道發炎，日前去看了醫生，醫生提醒要好好休息，不要有性行為，男友得知後，竟然指責她「哪這麼巧，每次見面就有狀況」，還要她之後看醫生等見面後再去，不差這幾天。

女網友在Dcard上發文，「因尿道發炎不能做愛，男友覺得煩」，因為上班憋尿，導致尿道發炎，前幾天晚上有空去看了泌尿科，醫師提醒要好好休息，不能有性行為。然而，男友日前說「想愛愛，餓有點久」，她因此婉拒，結果男友超生氣，還質問她「是不是都故意挑在見面前去看醫生，然後再來說不能做」。

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原PO解釋掛號需要看醫師時間，並非故意選兩人見面前，但男友卻認為是藉口，「哪有這麼巧，每次都是見面前去看醫生」，還要求原PO不舒服就早點去看，或是見面完之後再去看，「老實說，就算妳是見面後才去看醫生，我覺得也是一樣，根本沒差這幾天」。

原PO無奈嘆，「我身體出問題，他只想到不能做愛 ，還覺得我應該早點去看醫生，而不是拖到要見面前，才跟他說醫生說不能做愛，完全不能接受他是這種想法態度，好像我欠他一樣，真的太令人失望了」，氣得提出分手。

對此，網友們看了也超生氣，「哪來的爛人，女朋友都在不舒服了，他還只在乎沒砲打，是多癢，沒手嗎」、「這也太不體貼了，身體還是為重」、「他跟本就只想做而已，半點關心的話也沒 」、「重點已經不是在看醫生，就算妳沒看醫生，只要妳覺得不舒服，就是可以拒絕愛愛 」。

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