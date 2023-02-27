　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喜酒吃到一半「門外燒起熊熊大火」　賓客嚇傻…消防6車灌救

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門昨(26)日晚上21時許，有一對新人正在某家大型餐廳辦喜宴，餐廳旁突然發生雜草火警，熊熊的烈火直衝天際，險波及餐廳，賓客們連忙跑出來查看。消防局獲報後，立即出動6車16人前往救災，火勢於10分鐘內撲滅，估計燃燒面積約150平方公尺，無人員傷亡。

▲▼金門一家餐廳外突然發生雜草火警，嚇壞附近民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門一家餐廳外突然發生雜草火警，嚇壞附近民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局指出，26日晚上21時11分接獲民眾報案，在金寧鄉某大型餐廳旁有雜草燃燒起火，現場冒出大量濃煙且緊鄰餐廳，由於該餐廳當晚正舉辦喜宴，賓客也被嚇壞，紛紛跑出來查看。

▲▼金門一家餐廳外突然發生雜草火警，嚇壞附近民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

由於情況危急，金門消防局據報後立即出動金寧、金城分隊消防車6輛及消防人員16名趕赴現場搶救。消防人員抵達現場後，發現火勢在東北季風助長下，迅速蔓延，立即佈署3條水線於下風處截斷火勢，並於餐廳一側佈署水線射水防護，以防止波及建築物。

在消防人員的搶救下，火勢於21時23分即獲得控制，21時25分撲滅，並於21時30分殘火處理完畢，燃燒面積約150平方公尺。

▲▼金門一家餐廳外突然發生雜草火警，嚇壞附近民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門一家餐廳外突然發生雜草火警，嚇壞附近民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

第一大隊大隊長陳叁奇呼籲民眾，使用火源時應謹記人離火熄，且勿任意燃燒雜草及垃圾，室內（外）空間應避免堆積大量雜物，徒增火災發生風險，平時做好減災防災工作，以減少人員傷亡及財物損失。

▲▼金門一家餐廳外突然發生雜草火警，嚇壞附近民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
名媛碎屍案28歲前夫被控謀殺　一家四口首次提訊
辜寬敏肺腺癌逝　8症狀「常被誤認感冒」
福特「新國民7人座休旅」現身！　80萬有找
快訊／才開門半小時！官方急公告「建議改其他地方旅遊」
Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」！　655字又點網友怒火
蔡天鳳碎屍導火線「死者出資、前公公掛名」　2.6億豪宅歸誰？
蔡天鳳前公公情婦被捕　按摩妹「容容」相貌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東墓地2天狂燒33起！消防員累壞呼籲：4不2記得

靠右停車仍遭機車迎面撞！遭判拘20天　駕駛不服：這樣有過失？

撞擊畫面曝！19歲男iRent彎道詭偏自撞電桿　1重傷昏迷4輕傷

山友爬台東摩刻南山跌傷韌帶　空勤直升機吊掛救援

南澳「整排沙灘車」逛大街　警一口氣開16張罰單！這群遊客慘了

台中女違規左轉擊落直行車！害他「海豚跳」飛越分隔島衝對向

屏東消防員公墓救火遭輾壓亡　同事悲痛：清明節成消防員崩潰日

喜酒吃到一半「門外燒起熊熊大火」　賓客嚇傻…消防6車灌救

新社菇寮清晨全面燃燒　恐怖黑煙直竄天際！4百平方米燒毀

彰化男開車撞死婦人僅判半年　「有心悔改」二審改判緩刑

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

屏東墓地2天狂燒33起！消防員累壞呼籲：4不2記得

靠右停車仍遭機車迎面撞！遭判拘20天　駕駛不服：這樣有過失？

撞擊畫面曝！19歲男iRent彎道詭偏自撞電桿　1重傷昏迷4輕傷

山友爬台東摩刻南山跌傷韌帶　空勤直升機吊掛救援

南澳「整排沙灘車」逛大街　警一口氣開16張罰單！這群遊客慘了

台中女違規左轉擊落直行車！害他「海豚跳」飛越分隔島衝對向

屏東消防員公墓救火遭輾壓亡　同事悲痛：清明節成消防員崩潰日

喜酒吃到一半「門外燒起熊熊大火」　賓客嚇傻…消防6車灌救

新社菇寮清晨全面燃燒　恐怖黑煙直竄天際！4百平方米燒毀

彰化男開車撞死婦人僅判半年　「有心悔改」二審改判緩刑

43億日圓票房拯救吉卜力！宮崎駿經典《魔女宅急便》3月首度在台獻映

沒有雅婷！男、女生Top8菜市場名曝　他認識「5個柏翰」笑翻

啄木鳥計劃奏效！海底撈業績優於預期　股價漲逾2成

台灣基進：拆除中正紀念堂蔣介石銅像　由蔣萬安處理遺體

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

Apple曝「醫院主動聯絡道歉」！護理師再嘆：提供醫療比人情味重要

賴清德擬將「4個堅持」入綠黨綱　王鴻薇酸：美國人還是無法放心

名媛碎屍案28歲前夫被控謀殺　其一家四口首次提訊

鋼鐵迷集合！「鋼之鍊金術師M手搖杯」開喝　愛德華、溫莉都來了

林家兄弟首度對決明登場！林書豪透露弟弟先禮後兵請壽司

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

社會熱門新聞

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

台中深夜大火延燒12戶！消防員救出2隻倉鼠

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

消防員出任務遭輾壓　家屬放棄急救

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

即／逢甲夜市火警！人潮急讓消防車

新莊火辣老闆娘9年前爆頭亡　嫌：她罵我智障

「外省人228」713事件　上百學生、2校長血染澎湖灣

即／18歲男iRent自撞電桿　釀1重傷4輕傷

快速道路塞爆！12輛重機衝路肩　全場怒：老鼠屎

被男友暴打卻心軟原諒　她再遭虐：打到脫肛挫屎

更多熱門

相關新聞

新社菇寮清晨全面燃燒　恐怖黑煙直竄天際

新社菇寮清晨全面燃燒　恐怖黑煙直竄天際

今天是228連假第三天，台中市今天清晨新社區一處菇寮傳出火警，香菇寮全面燃燒，恐怖黑煙直竄天際，消防人員到場後趕緊拉水線搶救，經過近一小時搶救後撲滅火勢，所幸無人受困受傷，財物損失還要進一步清點。

台中深夜大火延燒12戶！消防員救出2隻倉鼠

台中深夜大火延燒12戶！消防員救出2隻倉鼠

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

即／逢甲夜市火警！人潮急讓消防車

即／逢甲夜市火警！人潮急讓消防車

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

關鍵字：

金門火警喜酒喜宴延燒驚嚇賓客雜草火警

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

24歲女遭夫砍8刀亡！娘家帶棺材封門

冷空氣連發！下周「快速變天」

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面