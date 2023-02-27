喜酒吃到一半「門外燒起熊熊大火」　賓客嚇傻…消防6車灌救

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門昨(26)日晚上21時許，有一對新人正在某家大型餐廳辦喜宴，餐廳旁突然發生雜草火警，熊熊的烈火直衝天際，險波及餐廳，賓客們連忙跑出來查看。消防局獲報後，立即出動6車16人前往救災，火勢於10分鐘內撲滅，估計燃燒面積約150平方公尺，無人員傷亡。

▲金門一家餐廳外突然發生雜草火警，嚇壞附近民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局指出，26日晚上21時11分接獲民眾報案，在金寧鄉某大型餐廳旁有雜草燃燒起火，現場冒出大量濃煙且緊鄰餐廳，由於該餐廳當晚正舉辦喜宴，賓客也被嚇壞，紛紛跑出來查看。

由於情況危急，金門消防局據報後立即出動金寧、金城分隊消防車6輛及消防人員16名趕赴現場搶救。消防人員抵達現場後，發現火勢在東北季風助長下，迅速蔓延，立即佈署3條水線於下風處截斷火勢，並於餐廳一側佈署水線射水防護，以防止波及建築物。

在消防人員的搶救下，火勢於21時23分即獲得控制，21時25分撲滅，並於21時30分殘火處理完畢，燃燒面積約150平方公尺。

第一大隊大隊長陳叁奇呼籲民眾，使用火源時應謹記人離火熄，且勿任意燃燒雜草及垃圾，室內（外）空間應避免堆積大量雜物，徒增火災發生風險，平時做好減災防災工作，以減少人員傷亡及財物損失。