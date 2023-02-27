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大陸 大陸焦點 特派現場

旅美大貓熊「丫丫」憔悴身影登時代廣場　網友祈福盼早日回故鄉

記者魏有德／綜合報導

大陸旅美大貓熊「樂樂」在2月初於曼非斯動物園（Memphis Zoo）死亡，同期租借至該園的另一頭大貓熊「丫丫」近況則是讓外界揪心。丫丫的憔悴身影於紐約當地時間27日上午登上時代廣場（Times Square）的大螢幕，由於此前在網路上瘋傳，「丫丫」有大面積的皮膚病等不良症狀，也讓外界疾呼希望大陸官方能接回「丫丫」。

▲旅美大貓熊丫丫憔悴身影登上紐約時代廣場大螢幕，網友集氣盼早日送回大陸。（圖／翻攝CGTN微博）

▲旅美大貓熊丫丫憔悴身影登上紐約時代廣場大螢幕，網友集氣盼早日送回大陸。（圖／翻攝CGTN微博）

《齊魯壹點》報導，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大熊貓「丫丫」回國。目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。

▲大貓熊樂樂（圖右）和丫丫（圖左）20年前租借至美國曼非斯動物園。（圖／翻攝齊魯壹點）

▲大貓熊樂樂（圖右）和丫丫（圖左）20年前租借至美國曼非斯動物園。（圖／翻攝齊魯壹點）

據了解，大陸赴美大貓熊專家組因「樂樂」死亡前往曼非斯動物園，經過對「樂樂」的屍體解剖檢查，排除導致動物意外死亡的腸扭轉、主動脈破裂、肝膿腫破裂或大出血等常見病因，初步判定心臟病變是其死亡的原因，仍需進一步的病理檢測確認情況。

▲旅美大貓熊「丫丫」憔悴消瘦的模樣引起外界關注。（圖／翻攝齊魯壹點）

▲旅美大貓熊「丫丫」憔悴消瘦的模樣引起外界關注。（圖／翻攝齊魯壹點）

同時，該專家組也現場察看「丫丫」的健康狀況，調閱其體檢報告和健康月報。專家評估認為，「丫丫」現階段除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組也就「丫丫」的異常情況與該園進行討論，並就「丫丫」的飼養和護理方式向該園提出建議和要求。

根據北京動物園透露，已經做好丫丫回國的全面準備工作，預計歸國日期將不晚於4月7日，相關程序及作業也正在進行中。

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