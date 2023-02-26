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社會 社會焦點 保障人權

撿浪貓回家…關籠泡水「吹風機灌熱風」亡！變態男虐殺棄屍慘了

▲▼毛小孩,狗,貓,。（圖／pixabay）

▲羅男路上抓浪貓回家，卻狠心關籠沖水吹風機猛燙，害得貓咪窒息死亡，接著再棄屍草叢。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名羅姓男子在路邊撿了一隻橘白色的貓咪回家，卻不是要好心收編，5個小時後僅因貓咪在家中便溺，就將貓關進籠子後沖水、蓋上棉被並用吹風機熱風狂吹，導致貓咪窒息死亡，接著將貓裝在箱子內丟到路旁草叢棄屍。苗栗地院依動保法處羅男拘役40日，併科罰金20萬，提供80小時義務勞務。

判決指出，34歲羅姓男子2022年8月6日晚上11點多，在街上隨機抓了一隻橘白色的浪貓回家，至凌晨5時許，他發現貓咪在家中大小便了，竟抓狂將貓關進籠子，再用強力水柱猛沖，接著在籠子外蓋上棉被，拿吹風機往裡面吹，大量熱氣悶在籠子裡，可憐的貓咪最後窒息而死。

羅男見貓沒了氣息，就將屍體裝進紙箱，載到一處馬路旁的草叢丟棄，恰好有民眾路過發現羅男行跡可疑，熱心通報動物保護協會並且報警處理。

羅男對於犯行坦承不諱，苗栗地院審理後，認為羅男不知尊重自然生命，以殘忍的手段、使得貓咪重要器官功能因而喪失致死，審酌他坦承自白，態度尚可，依動保法判處拘役40日，併科罰金20萬，如拘役換罰金、罰金換拘役皆以1千折算1日，緩刑2年，並應向指定機關提供80小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

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