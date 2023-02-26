　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網要求接回旅美貓熊「丫丫」　陸官方：已做好接回準備工作

▲▼旅美貓熊,熊貓「丫丫」。（圖／CFP）

▲貓熊「丫丫」因罹患皮膚病，出現毛髮脫落的情況。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸租借給美國孟菲斯動物園的貓熊「樂樂」日前突然死亡，令許多大陸網友非常擔憂另一隻同住貓熊「丫丫」的狀況，希望大陸官方盡快將「丫丫」接回。對此，大陸官方表示，「丫丫」除了皮膚病導致的毛髮脫落外，身體沒有太大的問題，目前也已經做好了接回「丫丫」準備，正積極辦理相關手續。

大陸官方組織「中國動物園協會」26日提到，中方赴美專家組抵達孟菲斯動物園後，與美方專家共同完成了對「樂樂」的屍體解剖檢查，解剖排除了導致動物意外死亡的如腸扭轉、主動脈破裂、肝膿腫破裂或大出血等常見病因。

▲▼旅美貓熊,熊貓「丫丫」。（圖／CFP）

中國動物園協會指出，他們觀察到「樂樂」有心臟病變，初步判定是死亡的原因，但還需要進一步的病理檢測結果確認。

中國動物園協會說，同時，專家組現場察看了「丫丫」的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。

中國動物園協會還說，專家組也就「丫丫」的被毛異常情況與孟菲斯園方進行了討論，並就「丫丫」的飼養和護理向美方提出了建議和要求。

中國動物園協會強調，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大熊貓「丫丫」回國，「目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。」

▼大陸網友要求接回「丫丫」。（圖／翻攝微博）

▲▼貓熊丫丫傳在美受虐　陸網友留言請命「接回祖國！」。（圖／翻攝微博）

ET快訊
快訊／婚外情請辭！　新北市府火速公布新消防局長
正宮忙告小三　業務尪摩鐵激戰小四：喜歡妳吞
台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢：怕他餓了
碎屍名媛送前夫一家2.6億豪宅　奢華內部曝光　
快訊／農委會：缺蛋因「外在環境影響」　祭6招解決
名媛前夫一家「4人黑歷史被挖」！　網發毛：寄生上流
快訊／太平山0℃！　大平台及木棧板結冰了
iPhone 15 Pro Max最新渲染圖、尺寸曝光　鏡頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸網要求接回旅美貓熊「丫丫」　陸官方：已做好接回準備工作

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上騙4男「買2千萬黃金」

名媛前夫「等船潛逃」被攔截！5警全力壓制下「還嘗試掙扎」

名媛前公公疑為分屍主謀　曾任警長「涉性侵案」被重案組拘捕

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

陸網要求接回旅美貓熊「丫丫」　陸官方：已做好接回準備工作

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上騙4男「買2千萬黃金」

名媛前夫「等船潛逃」被攔截！5警全力壓制下「還嘗試掙扎」

名媛前公公疑為分屍主謀　曾任警長「涉性侵案」被重案組拘捕

鬧蛋荒「陳吉仲成民進黨執政破口」　王世堅：跳票跟跳舞一樣

日本今年必去7個賞櫻地！湖邊看滿開櫻花與富士山　粉色海下餵小鹿

嘉義縣爭取原住民就醫交通補助　每人每季最多3次每年上限10次

因應櫻花季人潮　嘉義縣食安衛生講習把關遊客健康

碎屍名媛金援N年「前夫家4大罪狀全被爆」！1陷阱誤上賊車…友：她毫無防備

連假吃爆嘉義！夜市「前胸貼後背」畫面曝　網驚：火雞團滅了

「超動畫」憶鳴佐戰鬥！《火影忍者 終極風暴羈絆》將登場...收錄破百忍者

黃德清涉婚外情請辭！新北市府火速公布新人事　由「他」升任

台灣缺不缺蛋？ChatGPT神回　網讚：答案打趴很多人

正宮忙告小三…業務尪另勾女老闆摩鐵激戰　小四爽喊：一起高潮

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳前公公2月才租屋　鄰：半夜有絞肉機運轉聲

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

養雞場長月薪17.6萬　眾人一看地點怕了

清朝第一大貪官有多富？超狂府邸曝

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

女童用瑜伽球卡跑步機！他臉部著地重摔

16歲少年課金88萬逼退款　靠打電動賺789萬

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上詐騙

南懷瑾105週年誕辰紀念上海開幕

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

更多熱門

相關新聞

貓熊丫丫傳在美受虐　陸網請命：接回祖國

貓熊丫丫傳在美受虐　陸網請命：接回祖國

中國大陸租借給美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的貓熊「丫丫」近日再度傳出健康出狀況，不只罹患了皮膚病，還疑似營養不良、拉肚子。消息傳出後，許多大陸網友在網路上請命，希望政府能儘快將「丫丫」從美國接回來，避免憾事發生。

不再臉盲！動物園曝3貓熊辨識訣竅

不再臉盲！動物園曝3貓熊辨識訣竅

台中外送員遭逼撞毆打　恐怖駕駛下場超悲劇

台中外送員遭逼撞毆打　恐怖駕駛下場超悲劇

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗

人工受孕失敗8次！愛丁堡動物2貓熊將返陸

人工受孕失敗8次！愛丁堡動物2貓熊將返陸

關鍵字：

貓熊熊貓丫丫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

碎屍名媛「前夫一家黑歷史全被挖」！網一看超毛

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

Apple凌晨突赴急診室　「空床一堆不能躺」嘆：沒人情味

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面