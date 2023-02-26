陸網要求接回旅美貓熊「丫丫」　陸官方：已做好接回準備工作

▲貓熊「丫丫」因罹患皮膚病，出現毛髮脫落的情況。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸租借給美國孟菲斯動物園的貓熊「樂樂」日前突然死亡，令許多大陸網友非常擔憂另一隻同住貓熊「丫丫」的狀況，希望大陸官方盡快將「丫丫」接回。對此，大陸官方表示，「丫丫」除了皮膚病導致的毛髮脫落外，身體沒有太大的問題，目前也已經做好了接回「丫丫」準備，正積極辦理相關手續。

大陸官方組織「中國動物園協會」26日提到，中方赴美專家組抵達孟菲斯動物園後，與美方專家共同完成了對「樂樂」的屍體解剖檢查，解剖排除了導致動物意外死亡的如腸扭轉、主動脈破裂、肝膿腫破裂或大出血等常見病因。

中國動物園協會指出，他們觀察到「樂樂」有心臟病變，初步判定是死亡的原因，但還需要進一步的病理檢測結果確認。

中國動物園協會說，同時，專家組現場察看了「丫丫」的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。

中國動物園協會還說，專家組也就「丫丫」的被毛異常情況與孟菲斯園方進行了討論，並就「丫丫」的飼養和護理向美方提出了建議和要求。

中國動物園協會強調，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大熊貓「丫丫」回國，「目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。」

▼大陸網友要求接回「丫丫」。（圖／翻攝微博）

