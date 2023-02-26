快訊／裸男陳屍新北摩鐵！飛大陸訪友前夕　貼心女兒幫訂房竟出事

▲警方在汽車旅館車庫內拉起封鎖線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市新莊區一家汽車旅館26日中午12時許，服務人員發現一名男子退房時間到卻未Check out，開門一看，發現他倒臥在浴室地板，向前查看驚覺已經沒有鼻息，警方獲報趕抵初步勘驗，沒有外力介入，身上也沒有外傷，疑突然心肌梗塞猝死，他女兒被通知到場泣不成聲，詳細死因待刑事相驗。

據了解，家住在宜蘭羅東的76歲謝姓男子，因covid-19疫情解封，訂了機票要到中國大陸探訪朋友，女兒在登機前一晚（25日）下午5時許，在新莊區復興路三段一家汽車旅館幫他訂了一間房間，打算隔天一早要搭機場捷運到桃園國際機場登機，謝男也在預定時間搭計程車到旅館入住。

翌日（26日）中午12時許，服務人員先打電話到房間沒人回應，直覺有異，與店經理一同開門入內查看，發現浴缸注滿水，謝男裸身倒在地上，向前查看驚覺他全身僵硬，已經沒有呼吸、心跳，嚇得立刻報警。

警方獲報趕抵，初步勘驗沒有外力介入，身體也沒有外傷，懷疑謝男準備洗澡沐浴，突然心臟不適倒地無人協助，才會死亡。女兒接獲通知到場，看到老父親前一天還開心地要去搭機訪友，沒想到就此永別，她表示父親並沒有慢性疾病，詳細死因待檢警刑事相驗才能確定。