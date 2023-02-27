228連假3星座財運爆棚　開運方法大公開

（示意圖／Pexel）



圖文／CTWANT

228連假即將進入尾聲，《清水孟國際塔羅小孟老師》也分享228假期期間財運爆棚的3星座，更公布開運方法，準備12顆米放在門對面連放12天即可生生不息。

TOP 03 處女座

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處女座在228與別人合作或在社交關係中可能已有不錯的成就，因此228開始後，與別人合夥，有不錯的獲利機會，尤其在商業結盟之下，事業版圖有望擴張，營業收益也可能提升更多。另外偏財運也較以往好，尤其是有風險的投機財，只要更大膽一點，有機會成為暴發戶，不妨前往外地取財，財神會在離開家鄉的地方等你，多點努力，多點感恩，財運會經由你的福報而來。

TOP 02 雙魚座

228幸運星落於財帛宮，提升了自我的認同感，心態更佳正面，對賺錢很有想法，能在最佳的效率之下，賺到最大的收益。不僅能在社交中有貴人幫忙，也能為他人賺進不少財富，是個互利互惠的狀態，將會是朋友眼中的小財神。對於辛苦工作而得到的財富，也能善加利用於投資上，帳戶存款將累積得滿滿，有機會當個小富翁。

TOP 01 牡羊座

牡羊在228會不斷修正內心精神上的狀態，財運將會重新回到財帛宮的位置。木星坐落於本命宮，這時的你們機運非常好，同時眼光看得很長遠，心態變得非常樂觀，做事也很積極，因此當木星到了財帛宮時，財運就開始大爆發，茶來伸手飯來張口，錢財是滾滾而來，賺錢會很輕鬆，正財穩妥，商業投資理財也能精準得獲利，財庫滿滿而無慮。

開運方法：

可以準備12顆米，因為228為2+2+8為12，放在門對面代表生生不息，連放12天再丟掉即可。

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