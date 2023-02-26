新北消防局長婚外情對象曝　女強人小三：我很痛苦

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新北消防局長黃德清婚外情對象曝　女強人小三：我很痛苦

新北市消防局長黃德清在外遇對象下定決心分手後，不時到對方家門口守候，還曾一等就長達2個小時。（圖／投訴人提供、CTWANT合成圖）

▲新北市消防局長黃德清在外遇對象下定決心分手後，不時到對方家門口守候，還曾一等就長達2個小時。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市消防局長黃德清婚外情事件，最後竟演變成跟蹤騷擾令外界震驚，本刊除了掌握今年1月10日下午，黃德清與A女會面談判，盼祈求女方諒解外，也一揭這段6年的不倫婚外情始末。

60歲左右的A女一頭烏黑長髮保養得宜，整體外貌看起來小了10歲，她在新北市經營一家電子大廠約25年，主要客戶有美商、日商，本身是會計專業，一路走來勤於吸取電子產業知識，總是親力親為視察生產線，因此事業經營日益蓬勃發展。

電子業女強人的背後，卻有一段辛酸史，A女告訴本刊記者說，她的前夫20幾年前在大陸設廠，最後竟然「包二奶」，她毅然決然離婚，自己獨立扛起事業和家庭，當時最小的孩子才國小2年級，為了讓小孩們無後顧之憂，她全心投入事業中、維持經濟，而且斷絕一切兩性關係發展。

「為了小孩健全成長，我沒錯過小孩們任何一場重要活動，在認識黃德清之前，我的感情世界就是一片空白。怎知道倒了八輩子楣，6年前遇到黃德清，有夠衰的！」A女控訴說，隨著孩子日漸長大獨立，就在6年前的某晚，她參加一場讓人生重大轉折的晚宴。當晚因為某一位苗栗朋友要北上與黃德清聚餐，順道邀約許久未見的A女一起與會，A女因為不喜歡跟公務部門打交道還一度婉拒，但在朋友盛情邀約下，最後還是到場，3人一起在知名餐廳「犇鐵板燒」享用頂級牛排料理。

「犇鐵板燒」是新北市消防局長黃德清和外遇對象首次見面的地方，兩人這段地下情「悶燒」了6年之久。（圖／翻攝犇鐵板燒官網）

▲「犇鐵板燒」是新北市消防局長黃德清和外遇對象首次見面的地方，兩人這段地下情「悶燒」了6年之久。（圖／CTWANT提供）

從那晚鐵板燒之會後，黃德清就開始對A女獻殷勤，頻繁傳訊息給她、追求她，還一度取悅A女說要找出女方身上10個優點，甚至表達家庭沒溫暖之類的曖昧話語。A女說，「黃德清有家室，所以自己起初是強烈排斥拒絕的，但他一直跑到我家獻殷勤、不放手，最後兩人真的在一起了，這是事實，我也很痛苦。」

在黃德清猛烈的攻勢下，兩人展開了一段為期6年的不倫戀。A女回憶地說，「自己打拚事業數十年沒日沒夜，從來沒進過廚房，和黃德清在一起後，卻常因為黃一通電話說『我要回家（指A女家）吃飯』，我就時常必須放下手邊工作，趕回家做飯等他來吃，伺候他一頓。」

面對外遇對象決心斷開後，新北市消防局長黃德清竟然短短2個禮拜內，打了上百通電話給女方期盼見上一面溝通。（圖／投訴人提供、CTWANT合成圖）

▲面對外遇對象決心斷開後，新北市消防局長黃德清竟然短短2個禮拜內，打了上百通電話給女方期盼見上一面溝通。（圖／CTWANT提供）

「我常跟黃德清說，我很痛苦，不想要一輩子處在外遇的狀態，但他卻永遠只回我『死也不會放棄妳』。」A女說，最後這2年真的很痛苦，很想離開黃德清，「自己從沒要求過黃德清要離婚，我只想要離開他。」直到今年1月，兩人終於進行最後的談判，只是沒想到最後會演變成騷擾事件。A女感嘆地說，「對的時間點，遇見不對的人，令人無言，自己也遍體鱗傷。」

面對A女指稱兩人是婚外情，且演變成騷擾事件的說法，黃德清坦言，跟對方確實有認識，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而身為政務官，此事已影響市府形象，因此即日起辭去消防局長一職。

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