新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」　恐怖情人行徑曝

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新北消防局長黃德清驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」　恐怖情人行徑曝

新北市消防局長黃德清被爆一段6年婚外情，他因為不甘外遇對象想分手，近半個月持續以電話、訊息轟炸女方。（圖／投訴人提供、CTWANT合成圖）

▲新北市消防局長黃德清被爆一段6年婚外情，他因為不甘外遇對象想分手，近半個月持續以電話、訊息轟炸女方。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市消防局長黃德清驚爆婚外情！一名女性向本刊投訴，她和黃德清的婚外情長達6年，最後兩人感情生變，黃在她提出分手後仍死纏爛打，近半個月上百通電話奪命連環Call、炸簡訊，甚至還強勢地登門踏戶堵人，令她不堪其擾，只好連夜奔躲到飯店暫避風頭。

A女（化名）告訴本刊說，去年12月上旬，她下定決心要砍了這段長達6年的不倫情絲，兩人經過多次談判，最終一次會面是在今年1月10日，黃德清當時仍希望挽回這段感情，並懇求即使分手也不要張揚事態。

「就是騙啊！」A女憤忿地說，黃德清不只穩坐新北市消防局長，而且還持續騷擾她，並央求當面懇談。但女方直接拒絕見面，黃緊接著竟然短短2個禮拜內，打了上百通電話給A女，曾經一度每隔2分鐘、3分鐘的間隔下，透過Line連續撥打電話給A女十幾次，讓女生產生極大精神壓力。

除了停不了的電話鈴響，黃德清還會密集傳訊息騷擾，內容包括「對不起」、「都是我的錯」、「我最愛你」、「你才是我的寶」、「我們是真感情」、「你是最棒的」、「你才是我的上等菜」等，讓A女不堪其擾。A女向本刊氣得大罵，「噁爛！真的是神經病。」

面對外遇對象下定決心分手，新北市消防局長黃德清不只狂以訊息騷擾，還會直接到外遇對象上班的公司尋人。（圖／投訴人提供、CTWANT合成圖）

▲面對外遇對象下定決心分手，新北市消防局長黃德清不只狂以訊息騷擾，還會直接到外遇對象上班的公司尋人。（圖／CTWANT提供）

黃德清恐怖行徑不只是電話、訊息轟炸，還會固定在早上至A女公司尋人，在大門口探頭探腦看A女有沒有在公司，甚至拍照傳給女方問說「有沒有來上班」，這也讓公司其他同仁飽受困擾。更誇張的是，黃德清上午公司找不到人，傍晚時分就會到A女位於新北市的住家外堵人，有時一等就是2個小時，嚇得躲在家中A女不敢開燈，忍了兩周後，終於在2月底時搬到新北市府附近的飯店躲避。A女說，「完全就是一個神經病，被他這樣糾纏了6年，可惡的渣男。」

黃德清苦尋不到見A女一面的機會後，開始傳一些讓女方覺得情緒勒索的言語，包括「妳有那麽恨我一定要我死嗎」、「好幾天沒睡了」、「快瘋了」等，反而讓A女更加不滿。A女表示，「還有什麼好談，我切斷所有溝通管道，已經沒有什麼好談的。」她也認為，黃德騷擾行徑愈來愈誇張，已經決定請律師要告他了。

中央和地方歷練豐富的新北市消防局長黃德清，曾在內政部消防署、苗栗縣消防局、台北縣消防局和新北市消防局擔任重要職務，時間長達20多年。（圖／報系資料照）

▲中央和地方歷練豐富的新北市消防局長黃德清，曾在內政部消防署、苗栗縣消防局、台北縣消防局和新北市消防局擔任重要職務，時間長達20多年。（圖／CTWANT提供）

律師蔡政峯指出，立法院去年11月三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，其目的是讓警察可以即時保護被害人安全，該法也明定「跟蹤騷擾」是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關的8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾，以及要求約會等，使人心生畏怖影響日常生活或社會活動。

58歲的黃德清學經歷俱優，從中央警察大學消防學系畢業後，還獲得國立聯合大學化學工程博士學位，經歷更是亮眼，曾在中央的內政部消防署內擔任多個要職，後來到地方的苗栗縣任消防局長；之後到未改制前的台北縣擔任消防局長，一路到改制後的新北市仍是不動如山，持續擔任消防局長一職，掌握新北消防大權16年之久。

面對A女指稱兩人是婚外情，且演變成騷擾事件的說法，黃德清坦言，跟對方確實有認識，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而身為政務官，此事已影響市府形象，因此即日起辭去消防局長一職。

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