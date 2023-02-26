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新北消防局長婚外情請辭獲准　黃德清回應了

新北市消防局長黃德清被揭露有一段6年婚外情，且演變成跟蹤騷擾事件，最後辭職下台。（圖／翻攝黃德清臉書）

▲新北市消防局長黃德清被揭露有一段6年婚外情，且演變成跟蹤騷擾事件，最後辭職下台。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市消防局長黃德清被驚爆有一段長達6年婚外情，近半個月還演變成一段遊走跟蹤騷擾法律邊緣的歹戲，最後終於在25日下午黯然請辭獲准；黃德清坦言，跟A女確實有認識，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而身為政務官，此事已影響市府形象，因此即日起辭去消防局長一職。

黃德清6年婚外情對象是一位年約60歲左右、電子業女強人A女，該女20幾年前因為前夫在大陸「包二奶」，最後毅然決然離婚，全心投入事業中、維持經濟，以照顧小孩為最高目標，而且斷絕一切兩性關係發展；直到6年前在一場「犇鐵板燒」聚會中遇到黃德清，從此生活變了調。

A女控訴說，「為了小孩健全成長，我沒錯過小孩們任何一場重要活動，在認識黃德清之前，我的感情世界就是一片空白。怎知道倒了八輩子楣，6年前遇到黃德清，有夠衰的！」她表示，「我常跟黃德清說，我很痛苦，不想要一輩子處在外遇的狀態，但他卻永遠只回我『死也不會放棄妳』。」

為何這場6年婚外情會畫下句點？A女說，去年12月下定決心要砍了這段長達6年的不倫情絲，兩人經過多次談判，最終一次會面是在今年1月10日。只是沒想到，A女情斷黃德清之後，卻引發後續一連串意想不到的跟蹤騷擾。

面對外遇對象下定決心分手，新北市消防局長黃德清會直接到外遇對象的公司尋人，且在本刊掌握後，24日下午仍直衝公司找人。（圖／投訴人提供、CTWANT合成圖）

▲面對外遇對象下定決心分手，新北市消防局長黃德清會直接到外遇對象的公司尋人，且在本刊掌握後，24日下午仍直衝公司找人。（圖／CTWANT提供）

女方直接拒絕見面後，黃德清在2月上旬後竟然短短2個禮拜內，打了上百通電話給A女，曾經一度每隔2分鐘、3分鐘的間隔下，透過Line連續撥打電話給A女十幾次，讓女生產生極大精神壓力。除了停不了的電話鈴響，黃德清還會密集傳訊息騷擾，內容包括「對不起」、「都是我的錯」、「我最愛你」、「你才是我的寶」、「我們是真感情」、「你是最棒的」、「你才是我的上等菜」等，讓A女不堪其擾。

黃德清不只是電話、訊息轟炸，還會固定在早上至A女公司尋人，上午公司找不到人，傍晚時分就會到A女位於新北市的住家外堵人，嚇得A女在2月底時搬到新北市府附近的飯店躲避，甚至228連假前就先逃離新北市。

新北市消防局長黃德清會到外遇對象家門口堵人，且在本刊掌握後，24日下午仍到該對象住家查看。（圖／投訴人提供、CTWANT合成圖）

▲新北市消防局長黃德清會到外遇對象家門口堵人，且在本刊掌握後，24日下午仍到該對象住家查看。（圖／CTWANT提供）

這場尋人鬧劇，終於在25日劃下句點。黃德清最後轉念，自覺身為政務官，此事已影響市府形象，因而向上級長說明一切後，隨即辭職下台，也結束掌握新北消防16年大權的日子。

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