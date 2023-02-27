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「外省人二二八」恐怖713事件　上百學生、2校長血染澎湖灣

曾親身經歷「澎湖713事件」的山東流亡學生，包括前警總司令王若愚、前陸軍總司令李楨林和前國防副部長王文燮等人，回到澎湖事發地點致祭。（圖／報系資料照）

▲曾親身經歷「澎湖713事件」的山東流亡學生，包括前警總司令王若愚、前陸軍總司令李楨林和前國防副部長王文燮等人，回到澎湖事發地點致祭。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

二二八事件和白色恐怖期間造成不少民眾苦難及傷痛，以許多台籍菁英「被消失」的二二八事件來說，在民主前輩努力下逐漸掀開神秘而殘酷面紗，但是被稱為「外省人二二八」的「澎湖713事件」，由於地點遠在離島，且受害者以山東籍人士為主，較少為外界所知，卻與二二八事件並列為白色恐怖時期兩大冤案，知名作家王鼎鈞曾指出，當時國民政府藉這兩件大冤案懾伏本省人和外省人，達到在台灣立定腳跟目的。

澎湖七一三事件又被稱為山東煙台聯合中學冤案，起源是國共內戰後，山東省煙台聯合中學師生在總校長張敏之等人帶領下，歷經上海、湖南、廣州等地，千里迢迢跨海帶領近8000名流亡學生到澎湖，名作家王鼎鈞的親弟妹也在其中。

根據王鼎鈞紀錄，1949年6月這些山東流亡學生從山東撤退到廣州，當時共軍勢如破竹，廣州朝不保夕，煙台聯合中學總校長張敏之和各校長們天天開會，到處奔走請願，希望師生能遷來台灣，替國家保留讀書種子和民族元氣，此時台灣實際掌權的陳誠禁止學生入境，除非願意當兵，後來勉強同意讓師生到澎湖，因此師生分兩批搭船到澎湖馬公。

山東煙台聯合中學總校長張敏之在「澎湖713事件」罹難，子女為他出書討公道。（圖／報系資料照）

▲山東煙台聯合中學總校長張敏之在「澎湖713事件」罹難，子女為他出書討公道。（圖／CTWANT提供）

王鼎鈞指出，當時的山東省主席秦德純和教育部及陳誠講好（此時蔣介石已下野，不在台灣），讓女學生和16歲以下孩子繼續念書，17歲以上的孩子則接受文武合一教育（不是當兵），不過時任澎湖防衛司令的李振清卻撕毀協定（另一說是李振清遭39師師長韓鳳儀設局），1949年7月13日集合男學生，只要身高足夠者，不管是否年滿16歲，統統編入步兵團當兵，學生們氣憤舉手呼喊：「要讀書不要當兵」，竟遭士兵開槍並舉起刺刀傷人，司令台前一片鮮血。

挺身抗議軍方食言的總校長張敏之、另位校長鄒鑑和5名學生，竟遭移送台北保安司令部，最後以顛覆政府罪判處死刑槍決，同案還有60多位學生押回澎湖管訓，宣誓脫離未曾加入過的中共組織。至於死亡和實際關押人數仍是謎，一般認為牽連師生至少百餘人。結果5千多名男學生被迫入伍當兵，1955年數十名不願繼續當兵的男學生，群集抗爭要求回學校念書，遭軍方逮捕關押200餘天並起訴。

其餘2400多名女學生和年幼孩子獲准念書，遷到台灣就讀員林實驗中學，由煙台聯合中學的訓導主任苑覺非擔任第一任校長，繼續照顧有幸念書的山東流亡學生。

228事件和澎湖713事件並列為白色恐怖時期兩大冤案。（圖／報系資料照）

▲228事件和澎湖713事件並列為白色恐怖時期兩大冤案。（圖／CTWANT提供）

雖然山東遷到澎湖的8000名流亡學生，占當時從大陸隨國民政府撤退到台灣的外省人只是小一部分，但這8000子弟卻是人才輩出，被迫入伍最後當到上將的有前國防部副部長王文燮、前海巡部司令王若愚、前陸軍總司令李楨林，升到少將、中將更不乏其人。至於幸運未當兵、後來成為知名學者也很多，包括曾任國防部長和台大前校長的孫震、中研院院士張玉法、中研院前副院長朱炎及警政署長顏世錫等人。

本案直到1997年才翻案，當時國民黨的葛雨琴、民進黨的謝聰敏、新黨的高惠宇等立委聯手提案制定《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》，被害者及家屬始得平反，並於2009年在澎湖馬公設立紀念碑。

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