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大陸 大陸焦點 特派現場

香港5大恐怖分屍案！23歲女慘遭肢解「Hello Kitty藏頭顱」

▲▼及川淳曾用LINE痛訴到大學醫院求診遭拒。（圖／示意圖／Pixabay）

▲香港近期傳出恐怖分屍案，因此過往發生的分屍案件再度掀起討論。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

28歲香港名媛遭到殺害、分屍，兇手是她離婚後還盡力幫助的前夫一家，事件引起華人社會震驚。對此，也有港媒彙整香港近年來的5大分屍案件，其中又以「Hello Kitty藏屍案」最令人毛骨悚然，23歲被害者的頭顱遭塞進Hello Kitty造型娃娃當中，甚至還被翻拍成多部電影、電視劇。

1988年康怡花園烹夫案

當年58歲的香港女子馬潔芝懷疑開設塑膠染料廠的丈夫傅棠有婚外情，找來弟弟馬顯坤，還花錢聘請建築工人梁傑忠、石志明，到康怡花園社區綁架傅棠，要求對方交出先前販售不動產的所得。

傅棠拒絕後，馬顯坤、梁傑忠及石志明隨即離開現場，過了幾個小時後又被馬潔芝找了回來，還被要求將傅棠的四肢綁在床架上。馬潔芝當時要求傅棠與同居的女子斷絕關係、索討數十萬元，遭到拒絕後，繼續囚禁傅棠，隔天中午拿粥準備餵食對方，不料傅棠自行脫困，2人於是大打出手，混亂中馬潔芝持鐵鎚擊斃了傅棠。

馬潔芝親手殺夫後，還用鐵鋸將遺體肢解，接著將殘肢丟入大湯鍋煮熟、當成垃圾多次棄置，還清洗了現場的血跡，甚至還請人將相關物品全數搬走。直到後來女兒與傅棠的弟弟發現不對勁，前往警局報案，全案才曝光，這起驚悚的案件也被翻拍成《香港奇案之烹夫》、《烹夫》、《北角康怡花園人心大補湯》等作品。

▼馬潔芝擊斃了丈夫，接著用鐵鋸將遺體肢解，還把殘肢丟進湯鍋煮熟。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

1999年Hello Kitty藏屍案

23歲的樊敏儀是夜場陪酒小姐，因為金錢糾紛，遭到兇嫌陳文樂、梁勝祖及梁偉倫等人囚禁、虐打，還被逼吃糞便、尿液，甚至拿打火機燒腳，測試人是否還活著。

樊敏儀連續遭到囚禁約1個月，1999年4月中旬過世。3名兇嫌發現樊女身亡，於是決定肢解、用熱水燙遺體，避免兇行被發現。

不過，當陳文樂烹煮樊敏儀的頭顱時，案發社區正好發生性侵案，有員警到場調查，3人情急之下，只能將樊敏儀的內臟拋出，割開Hello Kitty造型的娃娃、把頭顱塞在娃娃裡面再縫合，泯滅人性的行為令人髮指，兇案也被翻拍成《人頭豆腐湯》、《烹屍之喪盡天良》等作品。

▼樊敏儀遭到囚禁、凌虐慘死，遺體還遭到肢解，頭顱還被縫入Hello Kitty娃娃裡面。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

▲桃園市陸軍特戰營區林姓士官長在2017年間，趁女士官午睡與酒醉時兩度趁機襲胸，女士官驚醒時質問，林居然怒嗆「摸一下會死喔！」（示意圖／免費圖庫pxhere）

2008年王嘉梅命案

17歲的王嘉梅生於湖南省，因為媽媽改嫁香港人，跟著移民到香港，原先是名品學兼優的學生，但後來與繼父不合，加上似乎不想讓母親撿回收維生，於是輟學、求職養家。

王嘉梅為了賺錢，上網與男子丁啟泰相約性交易，豈料在交易過程中，遭到對方殺害。丁啟泰害怕事件被發現，於是將王嘉梅的遺體肢解、剁碎沖入馬桶，還有部分人骨混入了市場的肉品攤販中販售。丁啟泰的手法泯滅人性，被判處無期徒刑，豈料在獄中又滋事，夥同3名囚犯勒索不成，竟將剛入獄的囚犯打傷，恐怖的事件也被翻拍成電影《踏血尋梅》。

▼王嘉梅在性交易的過程中，遭到丁啟泰殺害，遺體慘遭肢解，甚至還有骨頭混入市場肉品攤販中販售。（示意圖／免費圖庫123RF）

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

2013年大角咀肢解父母案

29歲的香港男子周凱亮謀害了65歲父親周榮基、62歲母親蕭月兒，接著夥同35歲謝臻麒處理、肢解遺體，甚至還在社群平台Facebook開設了「尋親」粉專，自稱「該做的事都做了」，試圖混淆視聽。

由於周凱亮的行為太過令人髮指，審判過程當中，有2名陪審員因為心理負擔問題申請退席，似乎承受不了審判的壓力。而這起恐怖案件也被翻拍成電影《正義迴廊》以及多部電視劇。

▼周凱亮謀害了父母，還將遺體分屍，甚至還開設「尋親」的紛絲專頁，企圖混淆視聽。（圖／123RF）

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

2017年12歲女童分屍案

香港37歲的女子曹燕曾在大陸有過一段婚姻，生下了一名女兒，2009年與香港人再婚後，搬到香港居住，這段婚姻維持6年後再度告吹，曹燕也在這時將12歲的女兒接到香港。

女兒來到香港後，曹燕原本並未與對方同居，直到2017年10月才住在一起，沒想到曹燕竟疑似長期吸毒導致精神錯亂，殘忍殺害了親生女兒，接著用剪刀、菜刀肢解，還把頭顱、腦部奮進馬桶，丟入辣椒浸泡。

當年12月警方接獲報案，鄰居指稱曹燕借手機不還，於是到場調查，不過曹燕拒絕開門，警方只能強行闖入，豈料竟門後竟目睹血腥一幕，地上不但散落著各種人體組織，曹燕的雙手更是沾滿了鮮血，頭顱還被放在電鍋、馬桶裡，令辦案員警感到十分震驚。

▼12歲女童遭到親媽殺害、遺體還被肢解，部分頭顱、腦袋還泡在馬桶當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市陳姓男子去年10月間與未滿14歲小女友交往期間，兩人獨自相處時對少女親吻擁抱，還在其胸前種草莓，事後被家人發現提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

 
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