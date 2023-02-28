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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡天鳳祭拜現場2男1女「趴地下跪」！親密身分曝光：曾受過她恩惠

記者柯振中／綜合報導

名媛蔡天鳳遭到殺害、肢解，目前前夫一家涉有重嫌被押，分屍地大埔龍尾村也有許多人到場祭拜。而在祭拜的人當中，有2男1女遠從廣東跑來，更是五體投地下跪祭拜，神情表現十分哀傷，也能夠看見蔡天鳳生前相當受到歡迎。

▲蔡天鳳遭前夫一家人共謀殺害。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

▲蔡天鳳遭前夫一家人共謀殺害，遺體還遭到肢解。（圖／翻攝Instagram）

蔡天鳳21日遭到殺害分屍，案件曝光5天後，現任丈夫首度露面、與父母及岳父岳母前往認屍。一行人認屍完畢後，再前往分屍地大埔龍尾村進行祭拜。

▼蔡天鳳遭到殺害分屍，親友到分屍現場祭拜。（圖／翻攝Instagram）

▲▼名媛蔡天鳳碎屍案燒到電視圈，網友抗議不要宣揚夫憑妻貴。（圖／翻攝自IG）

當下蔡母難掩悲痛情緒，趴在女婿的懷裡痛哭，現場還有不少親友前往祭拜，氣氛相當凝重。而在祭拜的人群中，有2男1女遠從廣東前來，過程中更是五體投地、下跪祭拜，可見與死者的感情十分深厚。

據了解，這些從廣東趕來的人與蔡天鳳是朋友的關係，也曾受到對方的幫助，聽聞噩耗以後前來表達心意，神色中同樣難掩哀傷之情。其中有一人更透露，蔡天鳳生前心地十分善良，遇到這種噩耗，令人不敢置信。目前案件仍在偵辦當中，是否能取得突破性進展，還要等待進一步調查。

3人也透露，蔡天鳳因為與前夫離婚，心中一直對孩子帶有愧疚，覺得沒能給予一個完整的家庭，所以時常想盡辦法補償。此外，3人同時痛斥，雖然不認識前夫一家，但這些人毫無人性、喪盡天良，為錢做出這種事，著實令人髮指。

 

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