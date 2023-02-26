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UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺176萬元」

▲▼上海UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺265萬元」。（圖／翻攝微博）

▲區經理家中堆滿了偷來的衣服。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名UNIQLO的員工因不滿公司的薪資待遇及晉升方式，4年來狂偷了800多件店內的服飾，一路從分店長偷到升上區經理，並在網路上以75折的價格出售贓物，涉案金額超過60萬元人民幣（約265萬元新台幣）。

根據陸媒報導，UNIQLO於2011年11月報警，表示他們在南京西路上的門市每個月盤點時，都發現有大量的商品消失，懷疑遭到盜竊。

門市店長表示，2022年11月15號，店內的員工在一處不該存放服裝的辦公區域發現大量丟失的衣物，詢問之後得知，這些衣服是駐派巡查門市的錢姓區域經理留下的。

▼區經理的作案過程被監視器拍下。（圖／翻攝微博）

▲▼上海UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺265萬元」。（圖／翻攝微博）

門市店長指出，他們自行調查以後發現，區經理多次從庫房拿走商品，懷疑是在侵吞公司的資產。警方根據店內的監視器畫面，以及門市的庫存盤貨清單等證據，很快對區經理展開調查。

調查發現，區經理早在擔任店長時就開始偷衣服，利用職務之便陸續將店內的服飾佔為己有，然後在網路上以75折的價格販賣獲利。

警方很快逮捕了區經理，並從他隨身攜帶的包包中搜出多件衣服。之後警方更進入區經理的家，搜出了270件衣服，市價高達18萬元人民幣（約79萬元新台幣）。

區經理被捕後坦承，自己2018年當上店長後，就因為薪資待遇與晉升問題對公司很不滿，所以開始偷衣服，通常都是以夾帶的方式偷走衣服，然後上二手網站打折販售。

▼區經理在二手網站上兜售贓物。（圖／翻攝微博）

▲▼上海UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺265萬元」。（圖／翻攝微博）

區經理還說，2020年他當上區經理之後，更利用對門市例行檢查的機會，加速了私吞公司商品的速度。

由於區經理轉售的衣服都是正版新品，所以在二手網站上的回頭客非常多，這也令他的胃口越來越大，最誇張的一個月，他偷了近百件衣服，甚至把整箱衣服從倉庫搬回家。

調查還發現，區經理已經在二手平台賣出了至少600多件衣服，獲利40多萬元（約176萬元新台幣），再加上家中還沒賣掉的衣服，總涉案金額高達60多萬元。

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