日UNIQLO幫「全體員工加薪」！年薪最高漲40%　新員工起薪上看7萬

▲UNIQLO宣布3月起將全面調漲員工薪資。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本平價時尚品牌UNIQLO母公司Fast Retailing宣布，從3月起將大幅度調漲日本員工的薪資，透過此次加薪，部分員工的年收入最高可增加40%。再加上2022年提高兼職員工與工讀生的時薪，日本國內的人事費用將會增加15%。由於目前海外員工的年收入較高，因此Fast Retailing有意透過此舉拉平日本與海外員工的薪資水準。隨著該公司大動作加薪，也可能進一步影響其他追求國際人才的日本企業的薪資制度。

根據《日本經濟新聞》報導，Fast Retailing自3月起，將替目前在本社與日本UNIQLO工作的約8400名員工加薪，年收入最高調漲幅度為40%。而新進員工的月薪則從25萬5000日幣（約新台幣5.8萬元）調升至30萬日幣（約新台幣6.9萬元），通常進公司1至2年就能擔任的新人店長，月薪則從29萬日幣（約新台幣6.6萬元）調升至39萬日幣（約新台幣8.9萬元）。

▲員工年收入最高將調漲40%。（圖／達志影像／美聯社）

Fast Retailing早在2022年9月就已經將日本國內兼職員工與工讀生的時薪調漲20%。儘管該公司2020年曾經調高部分部門新進員工的薪資，但是此次是自2000年左右導入目前薪資制度後，首次全面提高員工薪資。

Fast Retailing的薪資制度是透過員工的個人能力、實際成績以及積極度等標準，區分為約20個等級，並藉此決定本薪。自3月起，將取消現有薪資制度，將本薪與獎金統一，不再另外支付主管職或派駐加給。

作為全球第3大的成衣品牌，Fast Retailing強調，希望能藉由拉平國內外員工的薪資水準，加強雙向人才流通，包含將在日本聘用並培養的人才派駐海外，或是讓海外員工赴日工作。

根據東京商工研究統計，日本3213間上市公司中每名員工2021年度的平均年薪為605萬日幣（約新台幣139萬元），其中僅110間企業超過900萬日幣（約新台幣206萬元）。儘管Fast Retailing的959萬日幣（約新台幣220萬元）已是日本國內零售業的頂標，但是與其他貿易公司或是外資企業相比，仍然相差甚遠，與海外企業比較，更是低了不少。