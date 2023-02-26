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蔣萬安上任滿2個月！選前承諾創「青年局」卻靜悄悄　議員批詐騙

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於2022年九合一選舉期間，拋出優先成立「青年事務局」等政見；但民進黨台北市議員吳沛憶25日批評，她針對設立青年局向市府索資，卻得到「尚無明確時程計畫」回應，批評蔣萬安「詐騙青年」。對此，台北市副發言人徐政璿回應，蔣萬安己責成產發局、勞動局積極推動。

吳沛憶表示，蔣萬安在競選期間，曾宣示要優先成立青年事務局，還高喊「讓台北市成為青年朋友實現夢想的地方。」但蔣萬安選前高調宣示，選後不了了之，甚至在市政會議與市府列管案件中隻字未提，根本拿青年議題來騙票。

吳沛憶指出，自己向北市府詢問青年事務局設立計畫、進程，得到的回覆卻只有「目前尚無明確時程計畫資料可茲提供」，連什麼時候要開始都不得而知；國民黨在青年議題上說一套做一套早有前科，之前的18歲公民權國民黨表面上支持，卻在內部群組對公投反動員，「蔣萬安的青年局跳票，又再一次詐騙青年。」

吳沛憶提及，自己對青年局設立進度提出書面質詢，北市府的回覆卻只有「納入討論」、「著手檢討」、「研議」，連個時間表都沒有，還說是「謹遵議員指教」，到現在市政團隊還是狀況外。

吳沛憶要求蔣萬安應儘速提出青年局的籌設時間表，且對青年局的構想與規劃，也應持續向議會提出報告，確保台北市青年局能夠真的屬於北市青年，而不是又拿來做市長做人情的政治酬庸。

針對吳沛憶質疑蔣萬安「青年事務局」一事，徐政璿26日回應，青年議題是城市發展的重要指標，市府目前正在積極盤點、評估府內機關運作及人員配置當中，有關青年創業及就業發展等業務，在新機關尚未成立前，蔣萬安己責成產業發展局及勞動局積極推動。

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