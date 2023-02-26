人民日報：早日恢復兩岸交流　實現兩岸人員往來正常化

▲金廈小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨媒《人民日報》26日發表一篇標題為「兩岸交流合作大勢不可阻擋」的評論文章，強調疫情防控進入新階段之後，應早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化。

文章首先提及了中國國民黨副主席夏立言率團訪陸一事，稱這反映了兩岸同胞「和平、要發展，要交流、要合作」的共同心聲。

文章中指出，隨著大陸疫情防控進入新階段，早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，符合兩岸民意，也是兩岸同胞的共同願望。

▼夏立言見中共政治局常委王滬寧。（圖／國民黨）



文章中也強調，大陸方面秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，持續釋放利好政策，推動恢復、擴大兩岸人員往來和各領域交流合作。

文章還提到，民進黨當局雖然同意所謂「小三通」專案常態化實施，但繼續將金、馬地區以外的同胞排除在外，讓「小三通」難以發揮在兩岸交流往來中的應有作用﹔罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸吊唁星雲法師代表團赴台，「樁樁件件都充滿了政治算計，損害了台灣同胞利益福祉。」

最後，文章還指出，兩岸一家親，越走越親近，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，任何勢力、任何困難都割斷不了我們的血脈親情，壓制不住我們往來互動的共同心願，「我們衷心希望，兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉！」