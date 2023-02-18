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大陸 大陸焦點 特派現場

「大魔王」XBB.1.5大陸現本土首例！　專家：不會引發大規模流行

▲▼ 大陸疫情,烏魯木齊,烏魯木齊解封,新疆 。（圖／視覺中國）

▲大陸各地在復甦中。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

被稱為「新一代大魔王」的XBB.1.5，正式殺入大陸！中國疾控中心15日通報，2022年12月以來，大陸共發現本土重點關注變異株14例，其中1例XBB.1.5，為本周期新增變異株病例。對此，廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，「目前不太可能引起新一波的流行，短期內也沒有跡象表明XBB.1.5會引起大規模傳播。」

據《人民日報》健康客戶端報導，此前，美國疾病控制與預防中心表示，他們正在追蹤一種名為XBB.1.5的新型Omicron亞型毒株。美國疾病控制和預防中心公布的數據顯示，XBB.1.5約佔全美新感染新冠病例的40.5%。

本土出現XBB.1.5變異株病例是否會在大陸引起大規模傳播？蔡衛平指出，「XBB.1.5屬於XBB的變異毒株，與XBB毒株相比，XBB.1.5的免疫逃逸能力有所增強，意味著其傳播力可能會有一些增強。」

蔡衛平進一步表示，但是不是說每一個變異毒株的出現都會在一個地區佔據絕對的優勢，是否能在一個地區引起大規模傳播，需要看當地人群的免疫能力等等。

蔡衛平認為，大陸在前段時間已經有較多人群被感染，形成了一定的群體免疫，所以目前不太可能引起新一波的流行，短期內也沒有跡象表明XBB.1.5會在大陸引起大規模傳播。

蔡衛平強調，「XBB.1.5雖然在一些國家引起了一定規模的傳播，但目前還沒有證據表明，這一變異毒株的致病力在增強，所以，依照目前的情況來看，沒有必要對此變異毒株太過擔心，但為了應對這些變異毒株，沒有陽過或者老年人等高危群體也可以提前接種疫苗加強保護。」

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