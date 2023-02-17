中共宣布「疫情防控勝利」　「最低水平死亡率」創人類文明奇蹟

▲中共中央政治局常委會議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局常委會昨（16）日舉行會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況匯報，會議由中共中央總書記習近平主持，在聽取報告後發表相關演說。會議指出，新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡。

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視新聞）

會議提到，以習近平同志為核心的黨中央始終堅持人民至上、生命至上，團結帶領全黨全國各族人民同心抗疫，以強烈的歷史擔當和強大的戰略定力，因時因勢優化調整防控政策措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，成功避免了致病力較強、致死率較高的病毒株的廣泛流行，有效保護了人民群眾生命安全和身體健康，為打贏疫情防控阻擊戰贏得了寶貴時間。

會議指出，2022年11月以來，我們圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡。

會議強調，全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異。各地區各部門要以時時放心不下的責任感，深入總結3年多來特別是最近一段時間的經驗做法，完善相關機制和舉措，抓實抓細新階段疫情防控各項工作，建強衛生健康服務體系，堅決鞏固住來之不易的重大成果。