　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣3月起存水量轉為黃燈　呼籲民眾多申請取用「生活次級用水」

▲▼ 嘉義縣三月起存水量轉為黃燈 籲鄉親多利用免費生活次級用水 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣三月起存水量轉為黃燈 籲鄉親多利用免費生活次級用水 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部水利署3月1日起將嘉義縣水情燈號從綠燈轉為減壓供水黃燈，因應缺水狀況，嘉縣府以四動作因應，分別是提供上百噸「生活次級用水」供民眾使用、山區設置緊急備用水塔、抗旱井水質檢驗、網站建立抗旱專區。縣府強調，「生活次級用水」可至水資源回收中心免費申請，民眾僅須自備裝水器皿，到現場申請即可，歡迎鄉親多加利用。

嘉義縣治污水廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日放流水水量分別約為4000噸、1470噸、2600噸及1000噸，每日可提供回收水量分別約400噸、300噸、200噸及400噸 (實際依當日放流水量為準)，可作為不經人體接觸的「生活次級用水」，可用於道路清洗、澆花、洗車、打掃拖地等用途，民眾不需事前上網申請，可直接攜帶器皿前往中心，於現場填寫資料就可裝水回家。

▲▼ 嘉義縣三月起存水量轉為黃燈 籲鄉親多利用免費生活次級用水 。（圖／嘉義縣政府提供）

山區無自來水且易缺水地區，除了設置簡易自來水外，縣府在中埔、番路、竹崎、大埔等鄉鎮架設88座緊急備用水塔，可擴大山區儲水量，讓山區民眾缺水之際可就近取水使用。

嘉義縣抗旱井共34口，其中32口屬農水署所有，1口屬台糖所有，1口屬台水所有；分布狀況為民雄、新港、東石、大埔各1，其餘全部在大林。嘉義縣環境保護局已著手進行抗旱井水質檢測作業，及早完成抗旱整備。台水公司目前在新港、大林淨水場內鑿設四口新抗旱井，預計四月底前每日約可提供4000噸水。

嘉義縣全球資訊網站已建立抗旱專區，提供嘉義縣供水情勢說明、相關節水措施及汙水廠供水訊息，以利民眾即時了解水情，歡迎民眾多加申請取用汙水廠提供的生活次級用水(不與人體身體接觸)。

ET快訊
快訊／高雄月票方案出爐！　搭到飽只要399
天空霧茫茫！高雄驚見「上萬蜜蜂群」　騎士慘被螫
郭書瑤認：婚前必試車！　親揭理想條件
快訊／6000元來了！　正式公告「5種領錢方式」
26歲正妹是蛇頭！　手機驚見「男穿女內衣褲受虐」
他曬早餐店叫貨單打臉炎亞綸！　狠酸：不是缺蛋是「缺幻覺」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

凝聚民眾防救災意識　南消七大隊辦理高樓防火宣導暨火災應變演練

迎接228連假人車潮　花蓮警「蘇花路廊交通管制措施」一次看

嘉義縣3月起存水量轉為黃燈　呼籲民眾多申請取用「生活次級用水」

南消五大隊強化救災能力　攜手企業即時防災

雲林縣衛生局結合產官學跨領域合作　獲SNQ國家醫療品質標章認證

黃偉哲提「公共運輸三大提升方向」　呼籲交通平權提升南部公共運輸環境

台南市公共自行車YouBike 2.0啟用營運　前30分鐘免費到年底

老翁外出看診忘記車停哪　警鷹眼協助找回

自己開老爺車　台東農民李清亮再捐救災四輪驅動車

又是「洋醫師詐騙」女子為愛急匯73萬　警郵聯手戳破謊言

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

凝聚民眾防救災意識　南消七大隊辦理高樓防火宣導暨火災應變演練

迎接228連假人車潮　花蓮警「蘇花路廊交通管制措施」一次看

嘉義縣3月起存水量轉為黃燈　呼籲民眾多申請取用「生活次級用水」

南消五大隊強化救災能力　攜手企業即時防災

雲林縣衛生局結合產官學跨領域合作　獲SNQ國家醫療品質標章認證

黃偉哲提「公共運輸三大提升方向」　呼籲交通平權提升南部公共運輸環境

台南市公共自行車YouBike 2.0啟用營運　前30分鐘免費到年底

老翁外出看診忘記車停哪　警鷹眼協助找回

自己開老爺車　台東農民李清亮再捐救災四輪驅動車

又是「洋醫師詐騙」女子為愛急匯73萬　警郵聯手戳破謊言

米蘭時裝周／宋慧喬神顏合體許光漢！FENDI百褶裙、多口袋包大玩浪漫龐克

偷拍學生在教室床戰　變態師「看到凍未條」要脅女學生和他壞壞

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

日本3間櫻花旅宿！百年溫泉旅館泡湯賞櫻　東京飯店內就有百棵櫻花

人妻買房火速簽約！事後問銀行鑑價…反被笑「買貴100萬」哭了

9026客運脫班惹民怨！監理所連祭3罰單　「每次可罰9千到9萬」

BNT次世代疫苗暫不採購！王必勝曝原因　藥廠下月來台談合作

228連假潮州燒冷冰將湧人潮　潮州警作圖卡教遊客停車

快訊／高雄通勤月票方案出爐！市區運具搭到飽399　南高屏999

鸚鵡嗨唱「我是1隻小小鳥」　走音+飆高音失敗！媽笑翻

地方熱門新聞

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

基隆人嘆「回家好難」　謝國樑將赴南港搭9026

古文對聯竟與毒品有關！

暖警助喪母孤女轉介慈善單位獲救助金渡難關

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功發還審理

又是「洋醫師詐騙」女匯73萬　警急阻詐

年收千萬老闆欠112萬被拘提　家人捧現金救人

失戀男夜遊台南市區南警攔檢查獲毒品

永康警運用科技裝備執法

里長伯與南警聯手救援罹癌獨居長者

世展會籃海計畫3年已成立10隊

安平警落實攔查成功阻絕毒品進入安平

白河警加強大型車車行業者宣導交安

更多熱門

相關新聞

嘉義縣推動農村再生探訪鄉村文化

嘉義縣推動農村再生探訪鄉村文化

嘉義縣政府協助在地社區發展已超過十年，有232個社區參與農村再生計畫，其中91個社區通過審查，轉型為農村再生社區，透過多元面向的計畫輔導，幫助社區解決發展困境，營造各具特色的農村亮點，為社區帶來嶄新面貌。

嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫

嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫

嘉縣警連假加強危險駕車及取締車輛噪音改裝

嘉縣警連假加強危險駕車及取締車輛噪音改裝

嘉義縣強化醫事人員疫苗知能　打造社區防護力

嘉義縣強化醫事人員疫苗知能　打造社區防護力

預防腸病毒！嘉義縣呼籲落實手部衛生

預防腸病毒！嘉義縣呼籲落實手部衛生

關鍵字：

嘉義縣水量

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面