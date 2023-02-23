嘉義縣3月起存水量轉為黃燈　呼籲民眾多申請取用「生活次級用水」

▲▼ 嘉義縣三月起存水量轉為黃燈 籲鄉親多利用免費生活次級用水 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部水利署3月1日起將嘉義縣水情燈號從綠燈轉為減壓供水黃燈，因應缺水狀況，嘉縣府以四動作因應，分別是提供上百噸「生活次級用水」供民眾使用、山區設置緊急備用水塔、抗旱井水質檢驗、網站建立抗旱專區。縣府強調，「生活次級用水」可至水資源回收中心免費申請，民眾僅須自備裝水器皿，到現場申請即可，歡迎鄉親多加利用。

嘉義縣治污水廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日放流水水量分別約為4000噸、1470噸、2600噸及1000噸，每日可提供回收水量分別約400噸、300噸、200噸及400噸 (實際依當日放流水量為準)，可作為不經人體接觸的「生活次級用水」，可用於道路清洗、澆花、洗車、打掃拖地等用途，民眾不需事前上網申請，可直接攜帶器皿前往中心，於現場填寫資料就可裝水回家。

山區無自來水且易缺水地區，除了設置簡易自來水外，縣府在中埔、番路、竹崎、大埔等鄉鎮架設88座緊急備用水塔，可擴大山區儲水量，讓山區民眾缺水之際可就近取水使用。

嘉義縣抗旱井共34口，其中32口屬農水署所有，1口屬台糖所有，1口屬台水所有；分布狀況為民雄、新港、東石、大埔各1，其餘全部在大林。嘉義縣環境保護局已著手進行抗旱井水質檢測作業，及早完成抗旱整備。台水公司目前在新港、大林淨水場內鑿設四口新抗旱井，預計四月底前每日約可提供4000噸水。

嘉義縣全球資訊網站已建立抗旱專區，提供嘉義縣供水情勢說明、相關節水措施及汙水廠供水訊息，以利民眾即時了解水情，歡迎民眾多加申請取用汙水廠提供的生活次級用水(不與人體身體接觸)。