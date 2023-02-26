林書豪投進2分「跑回場中怒吼2次」！球迷感動曝用意：逆轉勝關鍵

▲林書豪在比賽中怒吼。（圖／YouTube／P.LEAGUE）



記者施怡妏／綜合報導

林書豪重磅加盟PLG高雄鋼鐵人，登台第3戰昨（25）日作客出戰攻城獅，上場將近40分鐘，狂砍32分刷新個人單場最高分，最終鋼鐵人以95比82分逆轉勝，有球迷表示，在第三節比賽林書豪對著全場吼了一聲，又對著觀眾席吼了一次，第一次看到林書豪這麼激動，就有網友表示，這個吼是獲勝的關鍵。

球迷在PTT發文「有人也被書豪這個怒吼嚇到嗎？」在第三節9分12秒時，林書豪快攻突破切入上籃得分，接著林書豪跑回場中，「突然聲嘶力竭且狂暴地吼著」，轉身又對著隊員吼了一次，聲音大到連轉播收音都能清楚收到吼聲，「此時球迷似乎也有聽見，觀眾席有傳來小小的喧囂鼓譟聲」。

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雖然聽不清楚林書豪吼什麼，但第一次看到林書豪在場上，有情緒如此迸發的時刻，讓原PO感到振奮且激動，「有點雞皮疙瘩，這樣的求勝心是溢於言表了」。

▲▼林書豪狂砍32分。（上圖記者林敬旻攝／下圖翻攝自PTT）

貼文一出，有球迷解答，林書豪是在吼「防守」，此舉可以穩定軍心，「豪之怒」、「很久沒地方讓他打那麼爽了吧」、「球迷忍了20場，書豪3場就忍不住」、「鋼鐵人防守常常找不到人，沒在溝通，這一兩場看起來有改善」。

不少球迷看到這一幕也很感動，「防守贏得比賽，很感動啊，之前老大哥都在搞，沒人可以穩定軍心」、「帶動氣氛、叫隊友專注，說實在，鋼鐵人之前很多輸掉的球賽都是被一波帶走，他們需要一個穩定軍心激勵」、「防守啊，鋼鐵人的防守真的很鬆散」、「之前隊中少了這號人物，太鬆散」、「這個怒吼超級重要，防守回神才是這場贏球的關鍵」。