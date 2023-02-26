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北韓小公主再現身！陪老爸出席動土儀式　小手拿鏟子挖土萌樣曝光

▲▼北韓平壤西浦地區將興建4100戶新式住宅，金正恩按下爆破按鈕。（圖／路透）

▲北韓平壤西浦地區將興建4100戶新式住宅，金正恩按下爆破按鈕。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（25）日帶著他的寶貝二女兒金主愛，出席位於平壤西浦地區的新街道開工儀式，當局計畫在平壤北部另外興建4100戶的新式住宅，包括摩天公寓大樓與各種形式的住宅，只見他帶著金主愛拿起鏟子挖土。據悉，這次是金主愛從去年11月首度露面後，第7次出現在鏡頭前。

根據北韓官媒《朝中社》今（26）日報導，金正恩帶著年僅11、12歲的女兒金主愛（김주애，音譯）前往平壤直轄市兄弟山區域的西浦地區，出席新街道建設動工儀式，並在儀式上發表演說，他和女兒拿起鏟子挖土、按下爆破鈕，並將白頭山英雄青年突擊隊的旗幟授予突擊隊的指揮高層。

金正恩在演說強調，「創造奇蹟的時刻已然來到！是時候展現同志們的氣勢。2023年不僅將在平壤市興建1萬戶公寓住宅（指和盛地區），更將在平壤的北側門戶（西浦地區）興建4000多戶公寓，形成一條具有特色的街道。我決定將如此重要的建設，託付給社會主義愛國青年同盟和白頭山英雄青年突擊隊。」

▲▼金正恩帶著女兒金主愛拿起鏟子挖下動工儀式的第一鋤。（圖／路透）

▲▼金正恩帶著女兒金主愛拿起鏟子挖下動工儀式的第一鋤。（圖／路透）

▲▼金正恩帶著女兒金主愛拿起鏟子挖下動工儀式的第一鋤。（圖／路透）

金正恩表示，超高層公寓住宅大樓和各種形式的住宅，將會形成一條非常宏偉壯麗的街道和住宅園區，坐落各種公共建築的該項建設，未來將會成為首都建設的標本、被視為重要的建設經驗。

據悉，北韓軍隊和青年平時不僅需要保家衛國，還得被當局動員前往全國各地的建設現場（工地），自發性提供勞動力。

從北韓官媒釋出的相片中，金正恩帶著女兒金主愛、內閣總理金德訓、心腹兼朝鮮勞動黨中央委員會組織書記趙甬元、黨中央委員會書記李日煥與全賢哲等人拿起鏟子動土。

▲▼金主愛站在父親金正恩身旁，在台上拍手。（圖／路透）

▲▼金主愛站在父親金正恩身旁，在台上拍手。（圖／路透）

▲▼金主愛站在父親金正恩身旁，在台上拍手。（圖／路透）

此次，是金主愛自從去年11月18日與父親金正恩前往平壤順安視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型試射而首度露面後，第7次在官媒鏡頭亮相，上一次則是17日出席內閣與國防省官員的體育競賽，最近兩次的亮相皆與軍事無關。《朝中社》以「親愛的子弟」形容金主愛。

另外，北韓黨務機關報《勞動新聞》則在報導向當地居民強調，為維護社會主義與文化，使用平壤文化語的重要性。受南韓電視劇、電影、歌曲等影響，北韓居民在單字使用、語調上逐漸偏向南韓，導致平壤官方語言的地位受到動搖，為此北韓最高人民會議1月17至18日通過《平壤文化語保護法》，嚴禁居民使用南韓、其他外國特色的單字。

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