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【廣編】OPPO Find N2 Flip正式開賣傳捷報　首日預購取機現場湧人潮

▲▼OPPO,Find N2 Flip。（圖／OPPO提供）

▲OPPO首款在台灣開賣的直式摺疊手機Find N2 Flip，首波開賣傳來銷售捷報。

圖、文／OPPO提供

OPPO首款在台灣開賣的直式摺疊手機Find N2 Flip，搭載3.26吋多功能外螢幕、無感摺痕、4300mAh超大電量等消費者喜愛的功能，以挑戰目前市場最強小摺疊手機之姿，在首波開賣傳來銷售捷報，整體預購量開出紅盤成長80%。今（2/25）OPPO體驗店開放優先取機，於台北三創、台中三民、高雄夢時代三家指定門市祭出統一超商禮券2,000元、OPPO Enco Air2真無線耳機的開賣首日交機加碼禮，加上預購和登錄禮，最高可享破17,000元超值好禮，吸引現場湧現大批O粉排隊。

針對首波銷售期間掀起Find N2 Flip的預購熱潮，OPPO台灣總經理劉金表示：「很榮幸首次引進摺疊手機就受到廣大的迴響，整體預購量傳捷報開出紅盤，在選購顏色偏好上，耀眼靈動的月曜紫和沉穩內斂的天際黑兩種配色在預購表現上旗鼓相當，均受消費者喜愛；在通路銷售上，電信商、體驗店和網路購物平台都繳出亮眼的預購數字，證明市場對於新型態手機革新的高期待值及接受度，也替OPPO邁向高階手機之路奠定重要里程碑。」此外，OPPO近年致力推廣旗艦級機種六大售後服務：國際聯保服務、免費到府收送、專屬維修通道、專業工程師、高端備用機、煥新服務，讓消費者購買無後顧之憂。

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