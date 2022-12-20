OPPO Reno8升級版登場！新色「緞面金」超應景　容量也增大

▲OPPO Reno8 推出緞面金新色。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

OPPO於今年七月推出Reno8 系列，今日也宣布推出Reno8 升級版，全面提升至12GB+256 GB容量空間，推出輕奢緞面金全新配色，十分應景聖誕時分。Reno8 升級版將於12月24日首開賣，1月1日全通路開賣，建議售價為16,990元。

OPPO台灣市場總經理劉金表示，因應現代用戶的多工需求，這次推出新色時也將容量一併升級，希望消費者在購機時能有更豐富的選擇，無論外觀、規格、使用上都有優質的體驗。

此次的新色為 OPPO 獨家熱鍛工藝，運用極致工藝打造鏡頭與機身背蓋零斷點的一體成型流線設計，柔和圓潤的外型增加手感舒適度。Reno8 緞面金全新配色更是將時尚優雅精準拿捏，打造陽光灑落般的自然系光澤，絲緞般光滑細緻的微閃光芒，搭配髮絲紋背蓋設計。

▲OPPO Reno8新色。（圖／記者陳俐穎攝）

此外，因此次新色升級版推出，OPPO祭出獨家限量「金GOLD派禮盒」，內含RHINOSHIELD犀牛盾聯名款手機固架等配件，只送不賣。手機舊換新活動也開跑，即日起至2023年1月31日，於活動期間至全台體驗店以舊機換購指定型號，最高現折9,000元。