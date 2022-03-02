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9分鐘充飽！OPPO最新240W閃充　充電速度領先iPhone 13系列12倍

▲OPPO發表240W超級閃充。（圖／OPPO提供）

▲OPPO發表240W超級閃充。（圖／OPPO提供）

記者陳俐穎／綜合報導

OPPO在MWC 2022上正式發表全新超級閃充技術，包含長壽版150W超級閃充，以及搭載 OPPO 自研的電池健康引擎，手機在滿充滿放迴圈 1600 次後，電池還能擁有 80% 容量，保障高效充電體驗、有效保護電池健康，此外240W超級閃充則是進一步突破快速充電高功率極限，以高效安全的充電方式刷新手機快充紀錄，9 分鐘左右即可將等效 4500mAh 電池容量的手機最高充至 100%。

而根據外媒MacRumors報導，OPPO推出的這項新技術，速度比iPhone 13系列快約 12 倍。蘋果的 ‌iPhone 13‌ mini 和 ‌iPhone 13‌ 支援有線 20W 快速充電，而iPhone 13 Pro最高支援 23W，而 ‌iPhone 13 Pro‌ Max 最高支援 27W。出於散熱方面的考慮，‌iPhone 13‌ 機型在整個充電週期內無法維持峰值功率。

OPPO推出 240W 超級閃充，充電效率再創新高：最高可支援 24V/10A 充電，9 分鐘左右即可將等效 4500mAh 電池能量的手機最高充至 100%。溫控散熱方面，240W 超級閃充在適配器、線材、電池的充電全鏈路全程保證溫控和安全，極大程度上減少發熱。

截至 2021 年 12 月，OPPO 在快充領域的全球專利申請超過 3390 件，專利授權約 1786 件，累計向 50 餘家企業開放閃充專利許可，並透過 30 款以上搭載 VOOC 及 SUPERVOOC 閃充技術的手機產品，讓全球超過 2.2 億用戶都能使用。

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