許光漢代言！OPPO旗艦Reno 8來了　售價15990起、7／25正式上市

▲OPPO Reno8 系列新機發表會，金曲新人入圍許光漢出席為新手機代言。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俐穎／綜合報導

OPPO今日在台灣正式上架Reno 8系列，此次新機在拍攝部分又有大幅的提升，且旗艦機搭載MariSilicon X 自研影像 NPU 晶片，在夜間光源下更加清晰，而此次也邀請演員許光漢也擔任品牌大使出席發表會。

此次OPPO Reno 8系列即將於7月25日正式上市，OPPO Reno8 建議售價為15,990元、OPPO Reno8 Pro 建議售價為24,990元。OPPO Reno8 系列超值購機優惠同步開跑，即日起至7月24日預購最高送出近萬元超值豪禮，完成官網登錄再享12個月螢幕意外保障及6個月延長保固。

▲OPPO Reno8。（圖／記者陳俐穎攝）

▲OPPO Reno8 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

兩機型Reno8 及 Reno8 Pro 都搭載旗艦級影像系統，協助用戶在低光源環境中拍出更好的夜景人像，Reno8 Pro更搭載MariSilicon X 自研影像 NPU 晶片，開拓夜間人像拍攝的全新可能。

規格方面，搭載6.7吋AMOLED螢幕，配備4500mAh電池，採用OPPO專利80W SUPERVOOCTM 超級閃充，Reno8 Pro 搭載採用5nm先進製程的MediaTek Dimensity 8100-MAX，以更低功耗提供更加強大的運作效能，Reno8 則搭載MediaTek Dimensity 1300，對比上一代Reno7處理效能提升40%。

▲OPPO Reno8 系列將於25日開賣。（圖／記者陳俐穎攝）

此次一樣著重在攝影方面的進化，OPPO與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件並結合DOL-HDR技術，可大幅提升進光量和成像品質，再透過5000萬畫素主鏡頭與3200萬畫素前鏡頭，打造暗處有細節、影像更清晰的拍攝體驗，Reno8 Pro在「MariSilicon X 自研影像 NPU 晶片」加持下，影像處理效能相較前代提升11倍，首次支援4K超清晰夜景錄影及4K HDR錄影，即使在暗處或逆光場景也能捕捉人景皆清晰的畫面。

消費者也關注在電池表現上的問題，兩款手機配備4500mAh電池，採用OPPO專利80W SUPERVOOCTM 超級閃充，創下Reno系列最高充電功率，其中Reno8 Pro 更通過萊茵 TÜV 安全快充系統認證，能夠全方面保護充電安全。