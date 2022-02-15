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【廣編】OPPO Reno7系列重磅登台　人像模式再升級打造類單眼級絕美影像

▲▼OPPO,Reno7,人像模式,類單眼,旗艦機。（圖／OPPO提供）

▲OPPO Reno7系列重磅登台，人像模式再升級，打造類單眼級絕美影像。

圖、文／OPPO提供

OPPO日前宣布邀請戲劇男神許光漢擔任本次OPPO Reno7系列之明星夥伴，帶動新品話題熱度，今正式在台發表OPPO Reno7系列新機Reno7及 Reno7 Pro。本次OPPO Reno7系列將廣大使用者喜愛的「人像模式」升級，以25段可調節光圈帶來更豐富的影像變化，其中Reno7 Pro配備旗艦級影像系統、旗艦級5G晶片MediaTek Dimensity 1200-MAX，更別出心裁在鏡頭組外圍加入獨創的「星軌呼吸燈」，期待持續為使用者打造內外兼具的絕佳體驗。OPPO Reno7 系列即將於2月19日正式上市，自即日起至2月18日，凡於指定通路預購任一機型，最高享早鳥禮、登錄禮和獨家取機禮等三重好禮。

OPPO Reno7 及 Reno7 Pro兩種機型分別配置 6,400 萬畫素及 5,000 萬畫素的AI三鏡頭，其中尤以Reno7 Pro搭載的「旗艦級影像系統」突破以往，透過OPPO獨家訂製的Sony IMX709感光元件，大幅提升前鏡頭感光、廣角、對焦的拍攝體驗，不僅能顯著提升60%的進光量，帶來更鮮豔明亮的影像，也能在強烈背光下拍出細節豐富的照片或影片，並具備智慧廣角切換功能，在自拍模式下能智慧偵測自動切換廣角，完美滿足日常單人自拍或多人合拍的需求，為Reno系列使用者實現影像創作及追求社群焦點的渴望。主鏡頭亦搭載旗艦級Sony IMX766感光元件，在夜景或暗光環境拍攝時，對焦更加精準、影像呈現效果更加清晰自然，陪伴每一位使用者發掘更多日常生活中的美好。

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