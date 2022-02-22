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夜拍更強大！OPPO預告旗艦新機Find X5　2／24登場

▲OPPO Find X5系列全球發表會2月24日登場。（圖／OPPO提供）

▲OPPO Find X5系列全球發表會2月24日登場。（圖／OPPO提供）

記者陳俐穎／綜合報導

手機品牌OPPO將於2月24日週四台北時間晚間7點，舉辦OPPO全球線上發表會，OPPO也提前宣布，發表會中將推出全新旗艦機OPPO Find X5系列，預告搭載全新一代Qualcomm® SnapdragonTM 8 Gen 1旗艦處理器，並擁有更強大的夜拍功能。

OPPO在 INNO DAY 2021未來科技大會上，揭曉自主研發的影像專用NPU「MariSilicon X」，能有效克服手機錄影的最大瓶頸－夜間拍攝。Find X5 Pro採用業界最先進的6奈米製程工藝、支援即時RAW處理，以及速度最高提升20倍的4K AI巔峰效能，讓夜拍顯著提升。

OPPO Find X5 Pro搭載全新一代Qualcomm® SnapdragonTM 8 Gen 1旗艦處理器，即使是效能最吃重的遊戲應用程式，也不影響其順暢表現。

OPPO表示，在外型方面，充滿未來感的設計散發沉穩雋永的優雅氣質，結合無比堅實的真陶瓷背蓋，呈現簡約精緻美學，同時減少表面的指紋殘留。鏡頭設計延續一體成形的「環形山」傾斜輪廓，與背蓋無縫銜接。

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