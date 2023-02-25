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社會 社會焦點 保障人權

蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮稱「身體不適」蓋黑布鎖鐵鏈送醫

記者閔文昱／綜合報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭分屍，涉有重嫌的前夫一家連夜被捕，試圖搭船潛逃的鄺姓前夫也在25日於東涌碼頭被攔截。警方發現，鄺姓前夫潛逃時身上帶有50多萬港幣（約新台幣195萬）的現金，以及包含「錶王」百達翡麗在內的等數隻總值400萬港幣（約新台幣1562萬）的名錶。鄺姓男子被逮後聲稱身體不適，目前已送往醫院接受治療。

鄺男的父母、哥哥當晚就被警方逮捕，他本人則是在25日下午才被警方在東涌碼頭拘捕。有目擊者透露，鄺男當時揹著一個大包包，來到東涌碼頭想潛逃，還在等待改裝的走私船時警方就及時趕到，鄺男被捕當下曾試圖掙扎，但警員人數眾多，在5、6名警員的全力壓制下，鄺男被壓在地下無法動彈，最終被上銬帶走。

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

根據港媒報導，鄺男稍早被送往紅磡警署接受調查，但他在傍晚6時許聲稱身體不適，要求送醫。醫護人員到場後用黑布罩住鄺男頭部並鎖上鐵鍊，後續送往伊利沙伯醫院接受治療。報導還指出，鄺男被捕時身上帶有超過50萬港幣的現金，另外還有包含「錶王」百達翡麗在內的數隻名錶，全身上下價值約450港幣（約新台幣1758萬）。

回顧整起事件，蔡天鳳21日失蹤，24日被尋獲時已被殺害碎屍，警方在兇案現場的冰櫃發現她的雙腿，其中大腿肉已經被削到見骨，小腿則比較完整，另外也發現2鍋混有人體組織的湯，2鍋湯幾乎全滿，裡面有大量碎肉，不過她的頭顱、身體以及雙手至今仍未尋獲。警方初步認定蔡天鳳前夫一家人涉有重嫌，連夜逮捕前夫的父母以及哥哥，並在25日中午攔截準備搭船潛逃的前夫。

▲▼香港名媛蔡天鳳碎屍案震撼社會。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、正義迴廊臉書）

▲香港名媛蔡天鳳碎屍案震撼社會。（圖／翻攝自IG／蔡天鳳）

有消息指出，整起事件主嫌是蔡天鳳的前公公，他2月租了一間房子，之後安排長子（前夫哥哥）開車去接蔡天鳳，接著將對方迷暈之後，載到租屋處殺害分屍煮湯，再將殘肢分批丟棄。據悉，蔡天鳳離婚後，仍相當照顧前夫一家人的生計，還買豪宅給對方，但去年底打算將還豪宅出售，雙方發生多次爭執，疑似在當時埋下殺機。

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