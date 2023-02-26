蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

▲蔡天鳳遭前夫鄺港智一家謀財害命。（圖／翻攝臉書、Instagram）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby）遭前夫一家分屍案，警方找到大埔龍尾村一村屋單位內，確認蔡天鳳在此遭碎屍烹煮。警方指出，該單位由蔡天鳳前公公在2月初租下，屋內還放有絞肉機、電鋸等工具，顯示嫌犯早有預謀；鄰居更指出，有好幾天半夜都聽到絞肉機運轉聲。

《巴士的報》報導，蔡天鳳分屍命案曝光後，住在大埔龍尾村案發單位附近一名女鄰居指出，屋主本人不住在當地，單位長期出租，換過不少租客，蔡天鳳前夫鄺港智等一家人是在幾個星期前才租下。

女鄰居指出，常看見一名年約60多歲的男子在單位附近徘徊，確認沒人後才進屋，就算遇到也很少打招呼。她更稱從幾天以前就會在半夜12時左右，聽到鄺家傳出絞肉機運轉的嘎嘎聲，每次都持續約半小時，她一度受不了噪音想報警，如今想到那可能是鄺家半夜在碎屍，不禁毛骨悚然。

警方指出，鄺家約在2月初才租下村屋，屋內精心布局，絞肉機、電鋸、手套、面罩等可作肢解人體的工具相當齊全，可見早已預謀犯案，同時還發現有2鍋混有人體組織的湯。不過未發現蔡天鳳的頭顱與手部等，可能已被載走丟棄。

打撈作業仍在進行中，警方現已運走大批證物，也將一輛疑似作案用的白色七人車拖走。