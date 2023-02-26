　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

▲蔡天鳳遭前夫鄺港智一家謀財害命。（圖／翻攝臉書、Instagram）

▲蔡天鳳遭前夫鄺港智一家謀財害命。（圖／翻攝臉書、Instagram）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby）遭前夫一家分屍案，警方找到大埔龍尾村一村屋單位內，確認蔡天鳳在此遭碎屍烹煮。警方指出，該單位由蔡天鳳前公公在2月初租下，屋內還放有絞肉機、電鋸等工具，顯示嫌犯早有預謀；鄰居更指出，有好幾天半夜都聽到絞肉機運轉聲。

《巴士的報》報導，蔡天鳳分屍命案曝光後，住在大埔龍尾村案發單位附近一名女鄰居指出，屋主本人不住在當地，單位長期出租，換過不少租客，蔡天鳳前夫鄺港智等一家人是在幾個星期前才租下。

女鄰居指出，常看見一名年約60多歲的男子在單位附近徘徊，確認沒人後才進屋，就算遇到也很少打招呼。她更稱從幾天以前就會在半夜12時左右，聽到鄺家傳出絞肉機運轉的嘎嘎聲，每次都持續約半小時，她一度受不了噪音想報警，如今想到那可能是鄺家半夜在碎屍，不禁毛骨悚然。

警方指出，鄺家約在2月初才租下村屋，屋內精心布局，絞肉機、電鋸、手套、面罩等可作肢解人體的工具相當齊全，可見早已預謀犯案，同時還發現有2鍋混有人體組織的湯。不過未發現蔡天鳳的頭顱與手部等，可能已被載走丟棄。

打撈作業仍在進行中，警方現已運走大批證物，也將一輛疑似作案用的白色七人車拖走。

ET快訊
寶貝女兒遭殘忍分屍　蔡天鳳母「悄做1舉動」暖哭網友
新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」　恐怖情人行徑曝
國道塞5小時崩潰！時間管理大師「下車刷牙+做體操」　奇葩影曝
行兇過程曝！蔡天鳳與前夫車上爭執爆血昏迷　遭3人分屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上騙4男「買2千萬黃金」

名媛前夫「等船潛逃」被攔截！5警全力壓制下「還嘗試掙扎」

名媛前公公疑為分屍主謀　曾任警長「涉性侵案」被重案組拘捕

前夫一家疑為上億遺產殺名媛！律師分析：就算遺囑有份都會被剔出

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上騙4男「買2千萬黃金」

名媛前夫「等船潛逃」被攔截！5警全力壓制下「還嘗試掙扎」

名媛前公公疑為分屍主謀　曾任警長「涉性侵案」被重案組拘捕

前夫一家疑為上億遺產殺名媛！律師分析：就算遺囑有份都會被剔出

新北消防局長婚外情對象曝　女強人小三：我很痛苦

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」　恐怖情人行徑曝

凱亞葛柏頂可樂罐捲髮登封！重現傳奇超模造型　媽媽驕傲「我太愛了」

堂本光一爆10年秘戀！對象是小6歲女星…IG直播「背景牆極相似」被抓包

iPhone 15 Pro Max最新渲染圖、尺寸曝光　鏡頭變薄了

護理師笑「你要死了」！台大仁醫嚇到　真相曝光

味道似真肉！營養師解析「植物肉」組成　飽和脂肪高2族群需適量

美政要要求禁中國飛美航班飛越俄羅斯　如成真國泰航空也將被禁

分析／力爭撼動藍綠版圖　民進黨天王助陣蔡培慧催票策略曝

蔡天鳳前公公2月才租屋　分屍案鄰居曝：半夜有絞肉機運轉聲

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

大陸熱門新聞

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

養雞場長月薪17.6萬　眾人一看地點怕了

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

女童用瑜伽球卡跑步機！他臉部著地重摔

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

16歲少年課金88萬逼退款　靠打電動賺789萬

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

清朝第一大貪官有多富？超狂府邸曝

蔡天鳳前公公2月才租屋　鄰：半夜有絞肉機運轉聲

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上詐騙

南懷瑾105週年誕辰紀念上海開幕

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

更多熱門

相關新聞

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳（Abby）遭前夫鄺港智Alex一家謀財害命案，肢解烹屍內情駭人聽聞，《香港01》接獲消息，據悉經初步調查後，警方發現蔡女本月21日準備由何文田加多利山前往大埔科學園接與前夫所生的女兒，並在住所樓下登上前夫胞兄Anthony所駕駛的本地車牌七人車，當時車上只有他們兩人。其後七人車駛往獅子山隧道方向，但入隧道前，前夫鄺港智登上車輛，並和蔡女發生爭執，繼而互相糾纏，蔡女在車內受傷流血，隨後昏迷不醒。七人車最終駛往大埔龍尾村的案發單位，由三父子一同肢解將蔡女殺害肢解，而車上則

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

蔡天鳳閨蜜怒爆前夫裝闊：一晚撒幾十萬港幣

蔡天鳳閨蜜怒爆前夫裝闊：一晚撒幾十萬港幣

蔡天鳳前夫兄「5周前靠她見甄子丹」　昔喊話兄妹情

蔡天鳳前夫兄「5周前靠她見甄子丹」　昔喊話兄妹情

蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮稱身體不適送醫

蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮稱身體不適送醫

關鍵字：

蔡天鳳香港分屍港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

陸女星爆「懷金主小孩」急嫁男星當煙霧彈

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面