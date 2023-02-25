水上鄉美源社區合作社　捐贈嘉義縣物資銀行唾液快篩

▲▼ 水上鄉美源社區合作社回饋鄉里 捐贈五千盒唾液快篩 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣物資銀行開辦至邁入第11年，各界善心資源捐贈至物資銀行，再由銀行分配資源給嘉義縣弱勢家庭，提供鄉親實質幫助。嘉義縣水上鄉美源社區合作社日前捐贈5千盒唾液快篩給嘉縣物資銀行，由社會局長張翠瑤代表接受。合作社代表林寶瓶說，社區居民十分團結，合作社成立兩年就創下好成績，因此要盡可能回饋社會，善盡企業的社會責任。

嘉義縣物資銀行由嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同辦理，實施「實物給付取代現金」，依民眾需求提供對應資源，讓經濟弱勢民眾減輕生活負擔。水上鄉美源社區合作社透過嘉義縣議員楊秀琴媒合，捐贈防疫物資給物資銀行，讓弱勢家庭不需自費購買快篩。

張翠瑤局長指出，美源社區合作社將利潤的20%回饋給社區，藉此興建設施、舉辦活動，不僅如此，今天更捐贈五千支快篩給物資銀行。物資協助是社會救助服務的重要一環，感謝各界對物資銀行的支持，將會妥善管理物資，與轄內社福團體合作，讓社會愛心傳到更多人手上。



林寶瓶代表指出，美源社區合作社由全體居民擔任社員，並由部分居民做為股東，進行多元化產業發展，包含農業、印加果油生產、口罩製造，目前成立兩年，資本額從最初的近四百萬，以成長至近兩千萬，成果超乎預期，股東們決議不僅要回饋社區，更要回饋給整體社會，幫助更多有需要的人。



嘉義縣慈善團體聯合協會周信成理事長表示，雖然疫情已逐漸趨緩，對於弱勢家庭防疫資源的補給仍刻不容緩，協會辦理物資銀行業務，落實資源整合精神，一定會妥善分配這些得來不易的愛心資源，讓資源發揮最大效益。