美中軍機南海上「近距離」接觸！　隨行記者第一視角曝光

▲美國P-8海神式海上巡邏機。（圖／路透社）



文／中央社

美軍一架有媒體記者隨行的P-8巡邏機24日在南海偵巡時遇到中國戰機伴飛驅離。美方官員表示，美中機艦這類南海接觸如今已成家常便飯，且危險性有升高趨勢。

美國有線電視新聞網（CNN）隨行記者報導，當時美國海軍巡邏機在南海上空約2萬1500英尺（約6553公尺）高度，距離西沙群島（Paracel Islands）爭議水域約30英里（約48公里）。西沙群島由約130個小環礁組成，當中最大一座有中國軍事基地。

隨行媒體聽到P-8機上無線電傳來發話聲，對方稱來自中國人民解放軍的機場。

對方警告：「美國飛機，沿岸12海里（約22公里）是中國領空，別再靠近，否則自行承擔所有責任。」

幾分鐘後，一架搭載空對空飛彈的中國戰機攔截P-8巡邏機，飛在P-8左翼僅500英尺（約152公尺）處。CNN記者看到共軍飛行員轉頭看著他們，也能看見戰機尾翼上的紅星標誌和飛彈。

P-8巡邏機飛官史勞特（Nikki Slaughter）上尉呼叫對方：「中國人民解放軍戰機，這是美國海軍P-8A。我要你離開我的左翼，我打算朝西，我要求你比照。」

中國戰機並未回應，在伴飛P-8巡邏機約15分鐘後離開。

CNN指出，對隨行美國媒體來說這是南海及美中之間醞釀緊張局勢又一鮮明例證。但執行這趟任務的第10巡邏機中隊指揮官、海軍中校海恩茲（Marc Hines）說：「我認為這不過是另一南海的週五午後。」

此外，當P-8靠近菲律賓上空時也發現一艘中國人民解放軍的海軍飛彈驅逐艦，因此降至約1000英尺（約304公尺）高度仔細觀察，中方艦艇發出更多警告。

一個聲音從P-8無線電傳出：「美國飛機，這是中國海軍173艦，你在低空向我靠近，說明你的意圖。」173艦是中國052D飛彈驅逐艦。

飛行員史勞特回應美國飛機將保持安全距離，對方繼續說：「美國飛機，這是中國海軍173艦，你已明顯危及我方安全。」

史勞特回覆：「我是一架美國軍機，我會和你保持安全距離。」之後繼續執行任務。

同樣有記者搭機隨行的「華爾街日報」指出，他們在返回沖繩途中遇到2艘中方驅逐艦，一次是在菲律賓北部，一次是在台灣東部外海約70公里處。

美軍巡邏機平日經常飛越南海，挑戰北京對南海的主權聲索並記錄人工島軍事化情況。華爾街日報隨行記者看到機組人員使用攝影機、雷達和其他傳感器觀測中方人工島的船隻、飛機和設施。

對於美中南海機艦接觸，美國海軍負責印太空中偵巡的指揮官上校托拉森（Will Toraason）說：「長期趨勢來看，是中國戰機飛行員越來越具有侵略性。」