雲林警掃黑打詐緝毒　「當街壓制逮人」專案行動逮34人

▲雲林縣警察局與刑事局電偵共同破獲林姓犯嫌為首之人口販運暴力犯罪集團1件8人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局為展現政府執法決心，規劃掃黑、打詐、緝毒等專案勤務，對集團性犯罪向上溯源、向下刨根，並執行「防制營業場所涉毒工作」，運用第三方警政壓制不法業者氣焰，全力追查供營業場所交易與施用之各類毒品來源，遏止相關處所淪為毒品散布管道，專案成果豐碩。

雲林縣警察局說明，此次專案成果，計打擊黑道幫派1件8人，查獲水房、機房及假網拍等詐欺案件8件12人，破獲施用新興毒品、大麻案件4件4人，於各類營業場所查獲施用、持有毒品7件9人，發現業者行政違規函請主管機關裁處3件3處，查獲運輸毒品案件1件1人。

▲警員逮捕詐欺案件陳姓犯嫌當場壓制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，除實施密集性查緝專案外另規劃威力掃蕩臨檢勤務，採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件，避免聚眾鬥毆、街頭暴力事件再次發生，結合全體警察力量，運用霹靂手段，掃除地區治安之亂源。

▲警方查扣黃姓嫌違反詐欺案件不法現金共新台幣32萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長林故廷呼籲，治安沒有假期，警方將持續加強緝毒、掃黑、打詐絕不縮手，希望歹徒不要以身試法，也請民眾看到有可疑的人事物，請立即向警察機關報案，以利查緝，共同維護社會治安。

▲雲林警破獲海洛因、安非他命、大麻等毒品案件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）