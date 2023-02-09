六個分局長交接　雲林縣警局長林故廷：立即上工無縫接軌

▲雲林縣警察局布達暨交接典禮於禮堂舉行，縣長張麗善擔任主持人、縣警局會計室主任石麗玲監交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（9）日舉行主任秘書、督察長布達暨六個分局新卸任分局長交接典禮；雲林縣長張麗善感謝卸任主任秘書、督察長與警分局長盡心為雲林治安與交通貢獻心力，期許新任主任秘書、督察長與警分局長嚴打槍、毒與暴力零容忍，讓鄉親安心、安全生活。

縣長張麗善典禮中先感謝卸任的主任秘書、督察長與六位卸任的分局長任內表現可圈可點，尤其針對金融秩序維護不留餘力，破獲偽造振興經濟的3倍券、5倍券，最近也破獲偽鈔案都是大家努力展現的成果。對於新任主任秘書、督察長與六位分局長到任，張麗善說，相信大家會秉持一貫精神，做好交通守護與治安查緝工作。

雲林縣警察局長林故廷表示，新任警分局長都是專業又具備能力的人才，今天馬上上工，治安與交通維護工作無縫接軌，確保民眾安全。

雲林縣警察局主任秘書蘇保安調任基隆市警察局主任秘書，由台東縣警察局主任秘書廖志明調任；督察長張益禎陞任桃園市政府警察局督察，由連江縣警察局督察長張文峰調任。

六個分局長職務調整：台西分局長黃念生調任雲林縣斗六分局長；花蓮縣警察局玉里分局長温基興調任雲林縣斗南分局長；台東縣警察局大武分局長吳正文調任雲林縣虎尾分局長；嘉義縣警察局竹崎分局長陳宏平調任雲林縣北港分局長；金門縣金湖分局長曾冠螢調任雲林縣西螺分局長；嘉義縣布袋分局長黃世德調任雲林縣台西分局長。

現任北港分局長蔡培元調任屏東縣警察局屏東分局分局長；斗南分局長莊思神調任嘉義縣警察局民雄分局長；西螺分局長吳俊德調任嘉義縣警察局朴子分局長；虎尾分局長廖志明調任彰化縣警察局和美分局長。

▲雲林縣警察局今日布達暨交接典禮於禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）