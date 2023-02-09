　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

六個分局長交接　雲林縣警局長林故廷：立即上工無縫接軌

▲雲林縣警察局布達暨交接典禮於禮堂舉行，縣長張麗善擔任主持人、縣警局會計室主任石麗玲監交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局布達暨交接典禮於禮堂舉行，縣長張麗善擔任主持人、縣警局會計室主任石麗玲監交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（9）日舉行主任秘書、督察長布達暨六個分局新卸任分局長交接典禮；雲林縣長張麗善感謝卸任主任秘書、督察長與警分局長盡心為雲林治安與交通貢獻心力，期許新任主任秘書、督察長與警分局長嚴打槍、毒與暴力零容忍，讓鄉親安心、安全生活。

縣長張麗善典禮中先感謝卸任的主任秘書、督察長與六位卸任的分局長任內表現可圈可點，尤其針對金融秩序維護不留餘力，破獲偽造振興經濟的3倍券、5倍券，最近也破獲偽鈔案都是大家努力展現的成果。對於新任主任秘書、督察長與六位分局長到任，張麗善說，相信大家會秉持一貫精神，做好交通守護與治安查緝工作。

雲林縣警察局長林故廷表示，新任警分局長都是專業又具備能力的人才，今天馬上上工，治安與交通維護工作無縫接軌，確保民眾安全。

雲林縣警察局主任秘書蘇保安調任基隆市警察局主任秘書，由台東縣警察局主任秘書廖志明調任；督察長張益禎陞任桃園市政府警察局督察，由連江縣警察局督察長張文峰調任。

六個分局長職務調整：台西分局長黃念生調任雲林縣斗六分局長；花蓮縣警察局玉里分局長温基興調任雲林縣斗南分局長；台東縣警察局大武分局長吳正文調任雲林縣虎尾分局長；嘉義縣警察局竹崎分局長陳宏平調任雲林縣北港分局長；金門縣金湖分局長曾冠螢調任雲林縣西螺分局長；嘉義縣布袋分局長黃世德調任雲林縣台西分局長。

現任北港分局長蔡培元調任屏東縣警察局屏東分局分局長；斗南分局長莊思神調任嘉義縣警察局民雄分局長；西螺分局長吳俊德調任嘉義縣警察局朴子分局長；虎尾分局長廖志明調任彰化縣警察局和美分局長。

▲雲林縣警察局布達暨交接典禮於禮堂舉行，縣長張麗善擔任主持人、縣警局會計室主任石麗玲監交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局今日布達暨交接典禮於禮堂舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►休假遇車禍！護理師潘宜蓁路中緊急CPR　熱心救人褲沾血

►恐怖畫面曝！騎士路口突煞停　小貨車閃不過猛撞…他頭爆血身亡

►憶爺爺病重送醫艱難　忠訓國際董事長攜手蘭馨協會贈復康巴士

►雲林雞場再傳H5N1禽流感疫情　緊急撲殺1387隻蛋雞

►夫妻檔雲林山區賞櫻車沒油　雲林警「自掏油箱」暖救援

ET快訊
好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：可退貨
名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺
抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了
新婚女新房「竟成墳墓」　她入住2天遇強震活埋
人夫甜喊：想進入你睡覺！　正宮抓包鬧翻小三全家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

展現愛國民黨企圖心　蘇清泉獨資租下屏東東港民眾服務處

2023桃園燈會還有三天！　搭火車來富岡抽黃金

南投縣警局+分局10警官異動　許淑華勉繼續努力維持治安交通

桃園混種犬貓三合一免費絕育　2月兩場受理報名中

無照駕駛拒酒測遭罰19萬8千元　家人為免父親遺產遭執行代繳清

六個分局長交接　雲林縣警局長林故廷：立即上工無縫接軌

南投愛滋病患2%為18至24歲青年　衛生局情人節前周末辦篩檢

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

喜開珍藏敞篷名車出遊！　「慘遭拖板車刮花」心碎

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

鹿希派爆和「38歲人妻」曖昧　吳宗憲「聲音在發抖」：我氣瘋了！

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

展現愛國民黨企圖心　蘇清泉獨資租下屏東東港民眾服務處

2023桃園燈會還有三天！　搭火車來富岡抽黃金

南投縣警局+分局10警官異動　許淑華勉繼續努力維持治安交通

桃園混種犬貓三合一免費絕育　2月兩場受理報名中

無照駕駛拒酒測遭罰19萬8千元　家人為免父親遺產遭執行代繳清

六個分局長交接　雲林縣警局長林故廷：立即上工無縫接軌

南投愛滋病患2%為18至24歲青年　衛生局情人節前周末辦篩檢

LINE電腦版7.15更新了！　「3大升級」3張圖看懂差在哪

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

嘴破吃「三種水果」更快好！　3原因害你一直咬到：舊傷口還在腫

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

試鏡時「心不甘情不願」槓上導演！　李奧納多差點從《鐵達尼號》下船

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

泰豐輪胎重大訊息待公布　明日暫停交易

金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

地方熱門新聞

我金山我驕傲健跑　2／10開放第1階段報名

萬金杜鵑「移動花聚落」　徵選10組作品參展

物資堆爆台灣基進高雄黨部　街友亂入掃空

營養午餐變黯然銷魂飯？網友不領情

新竹公園櫻花季周六開幕

阿里山下新鮮直送國產藍莓「山丘藍」

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

黃偉哲召開抗旱會議偕同南科使用再生水

夫急送臨盆妻就醫求警開道順產母子平安

第二階段口罩鬆綁　張善政：樂觀其成

電焊施工請小心！

水林番薯寮媽元宵夜巡　全村都在放煙火

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

感念星雲！王惠美赴佛光山弔唁

更多熱門

相關新聞

休假護理師路中緊急CPR　褲沾血不在意

休假護理師路中緊急CPR　褲沾血不在意

雲林斗六市昨（8）日發生一起死亡車禍，林姓機車騎士變換車道之際不慎擦撞余姓男子駕駛小貨車，林男倒地頭部重創大量出血，當場失去生命跡象，熱心路人雖加入CPR搶救，並緊急送醫仍回天乏術。而當時透過CPR搶救的熱心路人身分曝光，她是台大醫院雲林分院的急診部護理師潘宜蓁。

屏東縣警主祕+3分局長　2/9走馬上任

屏東縣警主祕+3分局長　2/9走馬上任

恐怖畫面曝！騎士路口突煞停遭撞飛　頭爆血身亡

恐怖畫面曝！騎士路口突煞停遭撞飛　頭爆血身亡

忠訓國際董事長攜手蘭馨協會贈復康巴士

忠訓國際董事長攜手蘭馨協會贈復康巴士

雲林再傳H5N1禽流感　撲殺1387隻蛋雞

雲林再傳H5N1禽流感　撲殺1387隻蛋雞

關鍵字：

雲林縣警察局雲林交接新卸任警分局長

讀者迴響

熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面