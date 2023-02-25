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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵舉證反擊永齡　讚「郭董改口」負責任：盼蛋蛋爭議就此打住

實習記者李密／台北報導

台灣蛋荒引爆全台輿論大戰，日前民進黨立委林楚茵踢爆鴻海創辦人郭台銘在轟政府前，應先檢視自家品牌「吉品養生X永齡農場」的蛋價相當高昂，會隨後即出面聲明澄清沒有生產雞蛋。林楚茵25日凌晨再度提證並發出5點聲明，指「吉品和永齡就是同一批人在運作」，不過，林楚茵也強調，她並非要攻擊特定品牌，只希望「蛋蛋爭議」能就此打住。

台灣近期陷入蛋荒與蛋價飆漲問題，鴻海創辦人郭台銘日前痛批民進黨沒做出有效作為，引起一番討論。民進黨立委林楚茵反控郭台銘自家品牌「吉品養生X永齡農場」的蛋12顆賣228元高價，永齡基金會隨後澄清沒有生產雞蛋。

林楚茵25日凌晨發文反擊，雞蛋是吉品賣的，產地不一定來自永齡農場，但是「吉品和永齡就是同一批人在運作」，並表示郭董在製造蛋蛋危機之前，「怎麼不先去看看自家人的賣場還有一堆蛋？」

▼林楚茵回應永齡基金會，指吉品和永齡就是同一批人在運作。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲▼林楚茵回應永齡基金會。（圖／林楚茵辦公室提供）

林楚茵指出，永齡基金會的聲明只說蛋不是來自永齡農場，但並沒有否認郭董跟吉品養生的關係，經她查證，吉品養生跟永齡農場就是品牌合作；吉品的創辦人白佩玉就是永齡農場的執行長；吉品跟永齡養生的公司登記地址甚至一模一樣；吉品在104徵才網的公司簡介寫到2015年受永齡基金會委託管理永齡農場；郭董看重的兩位女將，投入了鴻海農業大計。

▲▼林楚茵回應永齡基金會。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲林楚茵貼出查證文件，證明吉品與永齡的關係。（圖／林楚茵辦公室提供）

不過，林楚茵稍後又進一步做了說明，肯定郭董針對雞蛋事件提出負責任、正確的作法，她希望「蛋蛋爭議」就此打住，並強調自己的爆料，並非要攻擊特定雞蛋品牌，而是根據生產成本與供需價格的高低應回歸市場機制，由消費者決定要不要買，也不希望缺蛋恐慌造成搶購、囤積，希望事件能還原真相，不要引起民眾恐慌。

▼林楚茵指永齡農場雞蛋比旁邊雞蛋貴快一百元。（合成圖／翻攝自Facebook／立法委員 林楚茵）

▲▼永齡農場雞蛋比旁邊雞蛋貴快一百元。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 林楚茵）

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