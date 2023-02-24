林楚茵槓上郭台銘　鴻海「永齡基金會」回應了：從未生產雞蛋

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國內近期蛋量供應不足，雞蛋價格飆漲，鴻海創辦人郭台銘日前痛批是「蛋蛋危機」。民進黨立委林楚茵PO出超市內12顆要賣228元的「吉品養生X永齡農場」的雞蛋照片回擊郭台銘，認為郭喊缺蛋，但自家品牌的蛋卻高價出售。對此，永齡慈善教育基金會也發文澄清，「永齡農場從未生產雞蛋。」

針對林楚茵的指控，永齡慈善教育基金會24日晚間發出聲明表示，永齡農場是因為八八水災為安置小林村原住民，由永齡慈善基金會所捐助的公益慈善機構，「永齡農場從未生產雞蛋。」

▲永齡慈善教育基金會聲明如上。（圖／翻攝永齡慈善教育基金會）



據悉，郭台銘2009年在政府號召下，捐款近8億元創立永齡農場，提供八八水災受害的小林村民眾工作機會，後續每年捐贈超過5000萬元進行輔導、補助，讓永齡農場成為全國最具規模的有機農場，並於2021年合約到期退出，但仍持續為農場提供協助。

網友看完紛紛留言，「鴻海法務部門熱身中」、「不是欸，一個立委跑去檢討民間機構是什麼操作」、「真的強烈建議要好好澄清」、「郭董還是太客氣了」，也有人說「我也相信永齡農場沒產雞蛋，畢竟是賣葉菜類的。不過吉品養生跟永齡農場是關係企業。」

對此，有網友到林楚茵臉書要求說明，林楚茵則貼出品牌介紹，其中包含「吉品養生」跟「永齡農場」等，「這個聲明只是確定雞蛋不是來自永齡農場！沒有否定有品牌合作也沒有否定過去與郭台銘的關係」。

▼林楚茵回應永齡慈善教育基金會澄清文。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▼吉品養生品牌介紹圖。（圖／翻攝吉品養生官網）

