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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭董態度轉彎讚內閣　媒體人曝：離國民黨越來越遠

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

蛋價上漲，全台蛋荒議題越演越烈，連鴻海集團創辦人郭台銘也批評政府失職。在農委會宣布從澳洲緊急進口500萬顆雞蛋後，郭台銘轉彎盛讚內閣「果決行動」。對此，資深媒體人陳東豪24日表示，此事件表示郭台銘離國民黨越來越遠，「心態不一樣了。」

近日國內雞蛋價格高漲，雞蛋不易買到引發「蛋荒」造成民怨，郭台銘更在臉書以「剩蛋快樂」痛批民進黨政府讓全台鬧蛋荒，只會解釋問題，不會解決問題。農委會隨後出面滅火表示，3月底將從澳洲專案進口500萬顆雞蛋。郭則改口讚政府是「行動內閣，苦民所苦；蛋荒問題，果決行動。」

對此，資深媒體人陳東豪24日於節目《新聞面對面》分析，當郭台銘都說陳吉仲這樣做是對的、解決問題了，陳吉仲就得分。他認為郭台銘心態已不同於以往，「國民黨回不去了，郭台銘也離國民黨越來越遠。」

媒體人尚毅夫則分析，郭台銘稱讚內閣是因郭提出問題，告訴陳吉仲要解決，而陳聽郭的解決了，因此是「我有功，你補過。」面對主持人謝震武提問，此事件對國民黨未來由誰出線競選總統，對郭而言是大功一件，或是積分往上累積了嗎？尚毅夫則表示不會，「你想想看國民黨看到郭董去稱讚民進黨，心裡會怎麼想？」

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