凝聚民眾防救災意識　南消七大隊辦理高樓防火宣導暨火災應變演練

▲台南市消防局第七大隊23日於東區東方紐約大樓辦理防火宣導、災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升大樓自主防救災能力，並強化消防人員救災技能，台南市消防局第七大隊23日於東區東方紐約大樓辦理防火宣導、災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，由第七大隊率所轄消防分隊及東方紐約大樓主委楊雅音所領導的管理委員會暨住戶一起參與演練，過程逼真。

本次演練除了指導住戶運用大樓本身結構進行暫時性的避難，以期在面臨災害時提升自身存活率，同時實際操作大樓各項消防安全設備，教導住戶於災害當下使用消防設備進行初期應變。

另外，本次也結合婦女防火宣導隊對住戶進行防火宣導，由義消婦女防火宣導隊婦女中隊一分隊吳蓓慈副分隊長宣導「火場避難逃生」及「如何安全使用延長線」，宣導濃煙關門觀念及延長線應改為圓圈方式收納，也不要延長線串連延長線，以免增加屋內電壓之負擔造成火災的風險。

消防局第七大隊長石家源表示，衷心感謝東方紐約大樓管理委員會率領住戶，積極參與演練，培養搶救能力以期提升大樓公共安全及災害應變能力。

消防局局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，不斷推動各項災害應變演練、防災宣導及災害搶救的工作，而這些項目不僅是消防人員必須執行的任務，更需要各類場所人員配合，藉由場所平時的演練與搭配消防人員的專業技能，雙方協力執行防災宣導與災害演練，進而提升災害預防與搶救的效率。