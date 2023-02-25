丹丹漢堡紅在哪　他不服「究竟誰吹的」！老饕曝1稱霸關鍵

▲網友好奇，丹丹漢堡真的有打贏全台灣的速食店嗎。（圖／記者林悅攝）

網搜小組／趙蔡州報導

說到台灣的速食餐廳，就不得不提「南霸天」丹丹漢堡，不過有網友日前在批踢踢表示，台灣明明有很多好吃的餐廳及美食，為什麼丹丹漢堡會被「吹」起來，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，明明全台灣的美食那麼多，為什麼南部的東西經常都會被吹起來，接著他更質疑「丹丹漢堡可以屌打全台嗎」「我是不信啦，認真用心的早餐店那麼多唉？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人認為丹丹漢堡CP值大勝，「其實就不錯吃，重點價格相比其他速食店，真的便宜超多」、「便宜CP值高啊」、「同樣的東西，丹丹的售價只要麥當勞一半不到，難怪打贏全台，一堆北部人假日都特地南下來吃」、「便宜好吃，但紅了之後，排隊人潮太多了」、「好不好吃已經不用多說，生意好到不行」。

但也有人認同原PO，覺得丹丹漢堡過譽了，「吃過了覺得還好」、「過譽啊，根本不好吃」、「真的很普通，不知道為什麼吹成這樣」、「只是東西多，不好吃」、「真的難吃，我也不懂」。

也有人分享推薦丹丹的必點美食，其中許多人都推薦雞腿堡，有人說「雞腿堡、玉米濃，佳辣醬超好吃」、「雞腿堡好吃很多汁，每次去必吃、「必點雞腿堡」、「雞腿堡真的頂天」、「如果有一天我搬到南部，絕對是因為丹丹跟茶魔」。