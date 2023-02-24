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麥當勞10年來沒有勁敵？吃貨推爆「這1神店」：等它擴店就知道

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO發問，為何麥當勞在台灣沒有勁敵？（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

麥當勞穩站速食龍頭寶座，深受大人小孩喜愛。不過有網友抱怨，麥當勞菜單變化不多、服務越來越縮水等，因此質疑「麥當勞在台灣幾10年來都沒對手嗎？」文章引發討論，一票網友力挺「光是雞塊薯條就夠海放其他家，怎麼比？」也有人搬出最強勁敵店家，「丹丹擴店你就知道了！」

一名網友在PTT直呼，麥當勞在台灣經營多年，菜單沒有太多變化、炸雞也不是最頂的、遊戲區越來越少、吃完餐點要自己收拾，甚至點餐要自己按螢幕，讓原PO不禁感到嫌棄「這樣的連鎖店，市佔率竟然還是全台第一名，根本就整個廢到笑啊！」

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對此，原PO感到疑惑拋問，「沒人發現麥當勞在台灣幾10年來都沒對手嗎？其他速食店到底在搞什麼鬼啊？」

文章曝光後，一票網友反酸「你可以不吃啊」、「你缺的不是服務，是保母」、「麥當勞很適合在家看電影或追劇吃」、「薯條就無敵了」、「得來速快又方便，其他業者車道出餐真的有夠慢」、「麥當勞外送就是爽」、「麥當勞光是雞塊薯條就夠海放其他家，怎麼比」。

留言串中，有人點名速食南霸天的「丹丹漢堡」就是最強勁敵，「丹丹擴店你就知道了」、「丹丹不開分店，就在那邊排隊」、「丹丹啊，要不是麥當勞可以坐下聊天」、「還好我只吃丹丹」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

事實上，丹丹漢堡創立於1984年，是台灣的中西式合併速食店，由於展店範圍僅落在南部都會區，包括台南、高雄、屏東，全台約有40多家分店。

不過丹丹漢堡的展店策略以保守、有原則聞名，除了不開放加盟，久久才拓點，更有聞為了維持價格而控制店租成本等考量，因此「不跨越濁水溪」，再次加深了「速食南霸天」的江湖封號。

▼丹丹漢堡只在南部展店。（示意圖／記者林悅攝）

▲▼ 台南超商貼公告，「禁止攜帶丹丹漢堡」 。（圖／記者林悅攝）

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