桃園男臨櫃提300萬投資土地「別擋我」　員警一句話點醒發財夢

▲羅姓男子昨天下午到平鎮區中國信託銀行臨櫃欲提款300萬元，過程中不斷講電話引發行員質疑被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子昨（23）日下午到平鎮區環南路中信銀行臨櫃欲大額提款300萬元，行員見羅一邊辦理提款手續、一邊以手機講電話，質疑可能遭詐騙，立即聯繫警方到場協助，羅聲稱要投資土地買賣，還聲稱「別擋我」！員警則好心提醒「小心假投資」，果然點醒羅男，經員警與行員不斷說明這是假投資、真詐騙典型方式，羅才打消提款念頭，並感謝員警與行員及時勸阻，保住辛苦血汗錢。

平鎮警分局宋屋派出所所長鄭榮捷指出，住在中壢區62歲羅姓男子，日前在網路認識自稱是土地開發的女業務，佯稱可透過投資土地賺取高額利潤，羅天真的以為找到發財管道，昨天下午前往中信銀行環南分行，準備將畢生積蓄300萬元投資土地買賣。

▲員警提醒「小心假投資」，羅男終於從發財夢中醒來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨天下午羅男拿著存摺印鑑到銀行臨櫃準備提出帳戶內300萬元存款，填寫提款單時，還不斷拿著手機講話，行員直覺懷疑羅可能被詐騙，行員見狀除技巧性拖延時間，趕緊通知平鎮警方到場協助，一起加入勸說行列。

羅男面對員警與行員勸說，一度以「別擋我」拒絕，堅稱女業務不會騙他，執意提款投資土地開發，員警最後以「小心假投資」一句話，果然點醒羅男，員警舉例詐騙集團利用「假投資、真詐騙」詐騙個案，羅終於了解可能遇到詐騙，立即打消提款念頭，同時感謝行員與警方熱心協助，保住辛苦攢下的積蓄。