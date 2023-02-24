用路人注意！228連假台76線埔鹽系統封閉　交管措施一次看

▲228連假彰化埔鹽系統將封閉。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

228連假來了！因應國道返鄉車潮，彰化縣警局針對縣內各重要道路、風景遊憩地區進行交通疏導，台76線東西向快速道路埔鹽系統，將於25日及26日每天5時至12時封閉南下匝道，另於27日及28日每天12時至21時封閉北上匝道，用路人可於封閉時段利用鄰近交流道上國道一號。

彰化縣警局交通隊表示，228連續假日，台76線欲轉國一南下，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路連接國一員林交流道，或由埔鹽交流道→彰水路、東環路→左轉員鹿路開上國一員林交流道。台76線欲轉國一北上，可由埔鹽交流道→彰水路到國一彰化交流道，或左轉員大排道路接續行駛西濱快速公路。

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▲228連假彰化埔鹽系統將封閉。（圖／彰化縣警局提供）

替代道路則建議員林、溪湖地區民眾改道行駛員鹿路、中山路、彰水路、斗苑路，選擇由北斗交流道上國道1號。彰化地區民眾改道行駛線東路，選擇由和美交流道上國道3號高速公路，或行駛彰水路、彰鹿路、員大排道路，改行駛西濱快速公路。鹿港地區民眾改道行駛員大排道路，選擇改走西濱快速公路。

另外，假日期間鹿港地區較為壅塞，遊客及民眾改道行駛縣144線(員大排道路)，選擇改走台61線西濱快速公路；到芳苑濕地海空步道可由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。