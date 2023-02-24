新學年新生僅4人「全校只剩27學生」　彰化64年潭墘國小走入歷史

▲彰化大城鄉潭墘國小將走入歷史。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

又一所國小傳出廢校！彰化大城鄉繼永光、頂庄國小後，建校64年的潭墘國小恐怕也將步入後塵，村內四處可見「反對潭墘國小廢校」布條，縣府決定今(24日)天晚上在校內開公聽會，規劃將學校改為成立遊學中心，對村長及地方民代說明。

潭墘國小日治時期在福安宮建班，1958年創校至今已經64年，全盛時期校內有12班級，超過600名學生，近幾年面臨少子化衝擊，新學年招生4人，不滿10人，被優先列入裁併名單當中，其他包括大城鄉美豐國小、永靖德興國小、溪州僑義國小及竹塘長安國小等4校，也被列入評估名單。

▲「反對潭墘國小廢校」布條。（圖／村長柯志憲提供）

潭墘國小目前全校只有學生27人，弱勢學童佔一半以上，學校10多年來在戲劇表現優異，年年代表彰化縣參加全國比賽，得到「特優」獎項，其次在推廣食農教育方面，也連續3年獲得農委會補助45萬元，教職員們對學校也存有一份很深很濃的情感，談到裁併一事，都感到相當的難過。

據悉，今年8月1日廢校後學校正式關閉．學生恐被逼到3公里外的大城國小就讀，騎機車或開車大約需5到10分鐘路程，對於學校未來的存廢，校方也對家長做過訪視調查，而村長柯志憲則是希望縣府能踩煞車，給學生一個完整的學習教育空間，不要讓潭墘村民淪為次等公民，縣府也將於今天晚上召集地方人士及民代在學校討論存廢，及後續要成為遊學中心做出說明。

▲村長柯志憲寫陳情書給教育處長。（圖／村長柯志憲提供）