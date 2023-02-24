「侯友宜動向左右議會方向！」　新北綠黨團：落跑選總統民意不接受

▲新北市民進黨團總召集人暨幹部交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市民進黨團今（24）日舉辦總召集人暨幹部交接典禮。新任總召集人鄭宇恩受訪時提到，新的會期開始，大家都很關心新北市長侯友宜未來的動向，這將左右議會未來的方向，若侯友宜真的會落跑選總統，民進黨團絕對會好好監督。

民進黨團由前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，新任幹部包括副總召集人張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥。

會前媒體問到，新會期是否會希望與侯友宜討論什麼議題，鄭宇恩表示，上個會期黨團針對超收稅額，希望侯友宜來做專案報告，可惜他沒有來，今天總召交接，市府團隊也將來議會，府會這樣的關心會是好的開始。

鄭宇恩提到，未來侯友宜的動向會左右議會的方向，會期預計是四月到六月登場，國民黨是否徵召侯友宜（參選2024），或是有相關登記辦法，大家都很關心，若是未來侯友宜將落跑選總統，黨團一定會好好監督。

張維倩提到，侯友宜當選連任市長才3個多月，現在謠傳可能競選總統，既然侯市長說了要好好做事，希望侯友宜能好好留在新北市，將他的承諾做好做滿，不要愧對支持他的市民。

卓冠廷提到，謝謝侯友宜今日來觀禮，他對於民進黨團的重視，就是對民意的重視。侯友宜在去年拿到很好的票數，表示市民是希望侯友宜把市政做好、新北市長做好，接下來 4到6月是定期會，一定會好好監督，但如果侯友宜背棄市民承諾跑去選總統，這不是民意可以接受的。

